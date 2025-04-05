川普對台祭高關稅 政府9大面向、880億助產業

政院880億支持方案

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵三十二％的對等關稅，行政院昨舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，推出九大面向、二十大措施，總計八八○億元的協助方案，其中工業面向挹注七○○億元、農業面向一八○億元，將以特別條例編列特別預算的方式支應。

工業面向挹注700億 農業面向180億

行政院長卓榮泰表示，根據行政團隊評估，工業部分，受到美國對等關稅衝擊最大的產業包括電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零組件、建材、家電等；農漁業方面，蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等出口，則有消費市場縮小或減少競爭優勢的疑慮。

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卓揆說，行政團隊已擬定總經費八八○億元的方案，因應產業各項需求。工業部分，包括金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、租稅優惠、安定就業等六大面向；農業部分也將提供金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等三大面向。

相關部會八日將成立諮詢專線，開設一九○線服務諮詢專線，由專人負責、提供正確的資訊，清楚說明所有協助方案。

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