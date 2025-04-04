新聞幕後》啟動談判爭取豁免

川普宣布對對台課徵32%關稅。台灣政府接下來將整備關稅課徵可能危及兩國利益的所有資料，爭取調整與豁免的機會。圖為台灣基隆港的貨櫃裝載。（路透社）

記者鄒景雯／特稿

美國川普政府二日公布對各國實施對等關稅，賴總統昨天在官邸召集相關官員會商，由於美方多次表達：這是要大家啟動後續談判的開始，因此台灣政府接下來將整備關稅課徵可能危及兩國利益的所有資料，爭取調整與豁免的機會。

根據行政與國安團隊在因應會議上的討論，基本上匯聚了若干共識，首先，針對川普政府所發表的核算基準，大家咸認不合理之處甚多，無法反映貿易實際結構，但因為是全球劃一，都以逆差額為基準，因此各國面對的問題儘管不一，然而都是不小的挑戰。依據相關公式，原則上製造業越發達的國家，被課徵的稅越多；貿易能力越好的國家，被課徵的稅也越多。台灣的稅額相較於許多國家為高，是因為台灣對美國的順差（美國對台灣的逆差）較高所導致，與政府談判能力、去美國投資多少，事實上並沒有太大關係。這也是為什麼日本投資美國一兆美元，韓國把汽車廠蓋到美國去，一樣遇到高額關稅的原因。

請繼續往下閱讀...

其次值得一提的是，累計其他關稅，中國被課徵關稅遠高於其他國家（僅在川普2.0任內，累計增加的關稅已達五十四％），日韓將被課徵的關稅總額也比台灣高，主要是因為汽車關稅高達二十五％，同時這個項目佔了兩國出口一成以上的比例。

更重要的是，台灣被課徵的關稅較高的理由之一，還有中國因素。川普2.0政策內容，基本上是加深美中貿易戰以及科技戰，並擴大全球以關稅處理各國逆差，並防止貿易影響國安及經濟安全。此前中國已經加稅二十％，這一波我們和中國接近，顯示被當成轉運的高風險。故而在貿易逆差之外，美方特別說明這次的關稅也將國家安全及經濟安全目標做為指標。其中把涉及國安理由的「違規轉運」當成重要的參考因素，也因此，台灣、越南等東南亞可能是中國做為「第三地轉運」（洗產地）規避關稅或出口管制的國家，都被課以相當嚴格的關稅，來防杜中國轉運。

基於這點，政府未來將與美國就此強力交涉，因為台灣過去幾年在這方面已經非常努力地配合美國的期望，包括所有供應鏈「去紅」的努力。

據了解，我行政部門事前的推估，曾經就十％至三十五％的可能方案都做過情境推估與模擬，也分別完成了各種因應劇本。相關的工作自去年十一月川普當選後，就成立對美貿易工作小組開始籌備。在川普已初步對全球掀牌後，今後政府的重點將集中到持續交涉與談判上。

依據評估，政府認為只要我們的數據詳實充分，就三十二％進行翻盤的機率應該不小。畢竟按照川普公式，沒有逆差的國家也要被課徵十％關稅，甚至連只有企鵝、海豹的無人小島也無法倖免，這個「川普震盪」實在有很大的討論空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法