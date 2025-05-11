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趁關稅股災進場！魏哲家4月買進20張台積電股票

2025/05/11 07:21

趁關稅股災進場！魏哲家4月買進20張台積電股票台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家在今年4月透過集中市場加碼買進台20張自家股票。
（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕根據公開資訊觀測站最新資料顯示，台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家在今年4月透過集中市場加碼買進台20張自家股票，這是他暌違約2年多之後，再度出手買進台積電股票，反映出他看好公司與對公司營運有信心。

若以證交所公布台積電4月平均收盤價868元計算，這次魏哲家約斥資1736萬元買進20張台積電持股，以5月9日台積電收盤價949元計算，魏哲家潛在獲利約162萬元。

美國總統川普4月初祭出對等關稅政策，衝擊全球股市大震盪，台股也出現恐慌性暴跌，台積電更在 4月9日盤中下殺至780元，創近一年來最低價。市場議論，魏哲家很會抓投資時間點，應是趁機進場撿便宜。

台積電經營團隊除了魏哲家逢低進場買自家公司股票之外，台積電多位副總級以上的高階主管也在4月間小幅加碼公司股票，例如資深副總何麗梅加碼10張，侯永清、黃仁昭、葉主輝、李俊賢、魯立忠、莊瑞萍等人，也紛增加持股。最特別的是，資深副總暨財務長黃仁昭僅增持3股。

魏哲家去年股東會後受訪指出，建議投資理財就是買台積電股票，還幽默地說，他先前已示範過，還借錢去買。即2022年10月間，他曾質押台積電股票1600張加碼買台積電股票。被問及還會再加碼買嗎？，他笑回「等適當時機」。暌違約2年多之後，魏哲家再度出手買進台積電股票，反映出他看好公司與對公司營運有信心。

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