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水產業者：慎防中國產品來台洗產地

2025/04/04 05:30

美國對台將課徵三十二％對等關稅，相較中國關稅達五十四％，台灣鯛協會指出，慎防中國農產品、尤其水產品試圖透過在台加工洗產地輸美。 （資料照）美國對台將課徵三十二％對等關稅，相較中國關稅達五十四％，台灣鯛協會指出，慎防中國農產品、尤其水產品試圖透過在台加工洗產地輸美。 （資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國對台將課徵三十二％對等關稅，相較中國關稅達五十四％，台灣鯛協會理事長郭建賢指出，要慎防中國農產品、尤其水產品試圖透過在台加工洗產地輸美。

台灣水產品切割加工技術強，且有國際食品安全驗證，郭建賢說，之前國內有不少水產加工業者赴美國波士頓參加漁業展時，就接獲許多中國廠商洽詢，是否可將中國水產品運到台灣後加工輸出，「就是想要洗產地！」他呼籲政府要重視中國產品來台洗產地事宜。

他表示，中國水產品來台洗產地已非頭一遭，以吳郭魚為例，中國生產的吳郭魚會以魚飼料名義輸入，在台加工後標為台灣產品。

郭建賢指出，市面上尺寸小、兩片在一百克以下的蒲燒鯛魚片，業界都懷疑原料就是來自中國或越南等地生產的吳郭魚；因當地吳郭魚通常養到四、五百克就撈捕宰殺，且不注意飼料品質，肉有濃厚腥味、口感差，一片成本約七元。台灣鯛則通常是養到一公斤才宰殺，因此真正使用台灣鯛為原料的蒲燒鯛魚片每兩片至少都逾一七○克，明顯較大且無腥味，成品味道類似蒲燒鰻，有豐厚油脂感，一片成本要二十五元以上。

郭建賢也透露，中國為減少關稅負擔，美國當地的倉庫現幾乎都被之前早已到港的中國生鮮農漁產品塞爆，之後再慢慢釋出。

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