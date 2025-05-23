晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台股回穩 金管會宣布解除3項限空令

2025/05/23 20:05

金管會宣布解除3項限空令。（資料照）金管會宣布解除3項限空令。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今（23）日宣布，恢復每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍等三大救市措施，也就是解除「限空令」。

有鑑於近期國內外股市已逐步回穩，金管會經審慎評估後決定採行下列措施：

一、調整回復每日盤中借券賣出委託數量：每日盤中借券賣出委託數量，不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之3%，自今年5月26日起調整回復為30%。

二、調整回復最低融券保證金成數：上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數130%，自今年5月26日起調整回復為90%，也就是從下週一起生效。

三、維持多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額措施，並朝常態化方向研議相關配套。

金管會表示，觀察上述3項暫行措施實施迄今，已發揮預期效果，有效減緩投機性放空交易及證券市場非理性賣壓，投資人持股信心亦已逐漸恢復，台股及國際股市均趨於緩和穩定，調整相關措施，回歸市場機制。

金管會強調，未來市場仍有不確定性，將持續關注國際政經情勢發展及證券市場交易狀況，倘股市發生非理性波動情事，為維持市場穩定，將及時採行必要因應措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財