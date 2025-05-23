台股回穩 金管會宣布解除3項限空令

金管會宣布解除3項限空令。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今（23）日宣布，恢復每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍等三大救市措施，也就是解除「限空令」。

有鑑於近期國內外股市已逐步回穩，金管會經審慎評估後決定採行下列措施：

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一、調整回復每日盤中借券賣出委託數量：每日盤中借券賣出委託數量，不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之3%，自今年5月26日起調整回復為30%。

二、調整回復最低融券保證金成數：上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數130%，自今年5月26日起調整回復為90%，也就是從下週一起生效。

三、維持多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額措施，並朝常態化方向研議相關配套。

金管會表示，觀察上述3項暫行措施實施迄今，已發揮預期效果，有效減緩投機性放空交易及證券市場非理性賣壓，投資人持股信心亦已逐漸恢復，台股及國際股市均趨於緩和穩定，調整相關措施，回歸市場機制。

金管會強調，未來市場仍有不確定性，將持續關注國際政經情勢發展及證券市場交易狀況，倘股市發生非理性波動情事，為維持市場穩定，將及時採行必要因應措施。

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