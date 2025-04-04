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川普對等關稅開炸 全球股市嚇趴 憂慮衰退 美元、油價均暴跌

2025/04/04 05:30

國總統川普宣布新關稅措施震驚全球，週四全球股市、美元與油價均暴跌。（彭博）國總統川普宣布新關稅措施震驚全球，週四全球股市、美元與油價均暴跌。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二日宣布新關稅措施震驚全球，引發衰退疑慮，週四全球股市、美元與油價均暴跌。

川普宣布將對進口產品課徵十％基本關稅，以及對數十個他稱有不公平貿易壁壘的國家加徵「對等關稅」。他在白宮玫瑰園舉行的儀式上，對受重創的國家與企業表示：「如果想讓你們的關稅稅率為零，就在美國生產產品。」

由二十七國組成的歐盟將面臨二十％對等關稅；中國加徵三十四％關稅、若包含美國前幾屆政府徵收的關稅，中國稅率將達六十五％至七十％；越南稅率四十六％、日本二十四％、南韓二十五％。

關稅高於預期 恐改變全球經濟

摩根大通分析師說，該關稅明顯高於預期的最糟狀況；信評機構惠譽警告，此關稅恐改變美國與全球經濟格局。德意志銀行稱，這是「百年一遇」的時刻，今年美國經濟成長恐下降一至一．五個百分點。

惠譽分析師索諾拉說：「許多國家可能最終陷入衰退，如果關稅持續一段長時間，大多數經濟預測將失準。」

日經平均指數昨下跌近千點、跌幅二．八％，失守三萬五千點關卡，創去年八月以來最低。週四英、法、德主要歐洲市場早盤跌幅在一．六％至三．二％；美股開盤全面重挫，且越跌越深，迄台灣時間晚間十時許，道瓊慘跌一千三百點、跌幅三．三％，標普五百、那斯達克分別重挫三．六％、四．五％，費城半導體下挫五．六％，台積電ADR重跌五．五％。

美元暴跌二％，創二○二二年十一月以來最大單日跌幅。投資人湧入避險資產，日圓跳漲逾一．五％至一四七日圓兌一美元；美國公債殖利率下跌四％；金價一度漲至每英兩三一六○美元新高。布蘭特原油跌逾六％，每桶報七十．三八美元，創今年最大跌幅。

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