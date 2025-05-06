港元強勢來襲！香港金管局3度出手穩匯率、注資1166億港元

港元匯率在過去數天，3度觸碰7.75的強方兌換保證。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕港元持續走強，香港金融管理局（金管局，HKMA）總裁余偉文週二（6日）表示，港元匯率在過去數天，3度觸碰7.75的強方兌換保證，HKMA累計共注入1166.14億港元，預測港元需求將在未來2至3個月進一步增加。

綜合港媒報導，港元匯率過去幾天來，3度觸碰7.75港元兌1美元的強方兌換保證，HKMA因此進場維持匯率，首次是在5月3日紐約交易時段，HKMA注資465.39億港元，第2次是5月5日亞洲交易時段，注資95.32億港元，第3次為5月6日紐約交易時段，注資605.43億港元。

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余偉文表示，近期港元走強反映近月南向資金持續流入股市，隨著一些重磅、大型的IPO會來香港，加上未來2、3個月是香港的派息期，預期市場對港元需求仍會存在。

余偉文強調，雖港元匯率觸碰強方兌換保證，但市場非常順暢有序，沒有見到特別異常活動。

余偉文表示，未來港元利率發展，要視股市及企業對港元的需求，以及美國利率走勢而定。若美息高於港息，市場出現套息交易或會令港元轉弱，對銀行體系總結餘的影響，這些都需要檢視。

余偉文相信，港元利率短線下降，對香港會是好事，減低了一些企業的還款壓力，也減低不少供樓人士壓力。

香港從1983年起實施聯繫匯率制度，將港元與美金掛鉤，匯率範圍維持在7.75至7.85港元兌1美元的區間內。

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