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財經青紅燈》房市買氣龜速

2025/04/03 05:30

今年建商、代銷態度相對保守，新建案只求能在蓋好前賣完就算是正常去化。（資料照）今年建商、代銷態度相對保守，新建案只求能在蓋好前賣完就算是正常去化。（資料照）

去年9月央行第7波選擇性信用管制祭出至今已逾半年，利空氛圍已較初期減緩不少，甚至陸續有建商公開發布新建案銷售資訊。不過，去年上半年房市實在太熱，推出2至3個月就能賣完，但今年建商、代銷態度則相對保守，只求能在蓋好前賣完就算是正常去化。

根據《住展》雜誌最新發布，去年第4季雙北市新推建案有51個，截至目前為止僅有兩個、戶數不到30戶的小案賣完，換句話說，高達96%新案都還在賣；進一步觀察過去1年北台灣指標建案單週平均成交組數變化，去年4至8月，單週平均成交組數超過3組，其中去年5、6月更超過4組，但10月瞬間掉到只剩1組，原因就是去年9月央行祭出第7波選擇性信用管制後，買氣急凍，尤其去年10月至今年2月，連續5個月單週成交組數均只有1組左右，去年12月單週平均成交甚至跌破1組。

買氣龜速也導致新案不斷堆疊，北台2月待售新案累積達1178個，為2023年8月以來最多。除新案堆疊外，中古屋委售量也跟著放大，根據永慶房產集團彙整各大房屋銷售平台，今年2月全國中古屋委售量對比去年6月增加24.8%，六都加新竹縣市，除台北市增加不到兩成、約13.6%以外，其它六大都會區全數增幅為23%起跳。

目前房市供給正處於新案、中古屋相互往上疊羅漢的情況，但實際買氣卻直直落，根據內政部統計月報，今年前兩月全國買賣移轉棟數合計不到4萬棟，相較去年同期減少約1.18萬棟、年減逾23%，若是房貸緊縮仍未解開，以及央行未放手信用管制，預期買氣將持續龜速；因此，永慶房產集團早已看淡上半年買氣，甚至預測上半年全國移轉棟數不到15萬棟，年減17%起跳。（徐義平）

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