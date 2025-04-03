盤勢分析》外資空單大減 靜待對等關稅

台股清明連假前最後一個交易日，市場觀望氣氛濃厚，早盤在台積電穩盤下，一度上漲逾百點。（中央社資料照）

美國總統川普即將宣布「對等關稅」，全球投資人屏息以待，又碰上台股清明連假前最後一個交易日，買盤縮手、交投清淡，市場觀望氣氛濃厚，昨日早盤在台積電（2330）穩盤下，加權指數一度上漲逾百點，但賣壓隨即出籠，指數跟隨台積電股價翻黑，軍工族群上沖下洗，加權指數終場小漲18.05點，收在2萬1298.22點，成交量約2401億元。

3大法人昨合計賣超29.8億元，其中外資賣超10.5億元、投信買超20.2億元、自營商賣超39.6億元；外資台指期淨空單大減5100口，累積外資期貨淨空單約2.42萬口。

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野村投信指出，市場等待美國公布對等關稅政策細節，加上目前處於財報空窗期，投資難度提升，台股未來盤勢觀察重點包含四大面向，首先是美股能否止跌，再來是川普對等關稅的結果如何，對台灣又有何措施，接下來是台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）、中信金（2891）、富邦金（2881）等權值股是否止跌回穩，以及融資減肥速度。

群益期貨分析，台股昨呈壓縮整理格局，清明連假前夕多空觀望縮手，市場等待美國公布關稅內容，整體籌碼面保守，台股仍在年線以下震盪整理，在3月27日起跌時的高點未過前，短線台股反彈仍可保守操作。（記者卓怡君）

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