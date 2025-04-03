閎康、汎銓啟動海內外投資擴產

汎銓布局長期營運，看好埃米世代製程材料分析商機，昨舉行高階SAC-TEM Center（球面像差修正穿透電鏡廠區）的廠房上梁典禮。（記者洪友芳攝）

AI相關高階檢測分析案需求增加

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測分析廠閎康（3587）、汎銓（6830）看好AI相關高階檢測分析市場，並迎接埃米世代商機，不僅投資高價設備，迎接較高毛利案子，也因應地緣政治與產業發展，啟動海內外擴產。

閎康董事長謝詠芬指出，為協助晶圓代工大廠推進2奈米以下製程開發，近期在竹科矽導實驗室導入超埃米解析球差校正穿透式電子顯微鏡（Cs Corrector TEM），一台價格超過500萬美元（約1.65億台幣）、是傳統電子顯微鏡的三倍以上，設備高達3.3公尺，相當一層樓高，將提供客戶進行材料分析和故障分析服務。

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迎接高毛利案 閎康下半年樂觀

看好AI晶片功耗與可靠性驗證的市場需求，閎康也擴大投資測試設備，今年第1季完成兩台Incal Sonoma機台、一台MCC HPB6機台的安裝，具備單晶片800瓦至1500瓦功率測試能力，已接獲美商自駕車晶片可靠度驗證訂單，歐美多家AI晶片大廠也進行驗證中，預估第4季起可挹注營收。

閎康預期今年營運將比去年成長，創新高可期，高價案子的毛利也會較好，但今年上半年還處於投資耕耘期，看下半年營運會比上半年樂觀，明年則可望是爆炸性成長的一年。

汎銓為了布局長期營運，並看好埃米世代製程材料分析商機，昨舉行旗下高階SAC-TEM Center（球面像差修正穿透電鏡廠區）廠房上梁典禮，預計6月進設備，8月正式開始營運，全力服務晶圓代工大廠。

汎銓SAC-TEM Center廠房昨上樑

汎銓董事長柳紀綸表示，汎銓投資的日本廠規劃第3季開始營運，美國廠則將在5月開幕啟用，跟隨客戶腳步，也計劃赴歐洲設立營運據點。展望今年，第1季營業費用高，預估營運可能虧損，下半年營收與獲利將逐漸好轉，全年營收可望年增兩位數，創新高可期，獲利也期望優於去年。

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