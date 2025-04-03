國巨鉭質電容 6月起漲價

受到鉭質電容缺貨影響，國內被動元件龍頭國巨旗下基美也發出鉭質電容漲價通知，預計6月起生效。（資料照）

基美對部分舊型號產品漲價

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〔記者張慧雯／台北報導〕繼日商被動元件大廠村田、太陽誘電看好今年被動元件產業翻揚後，受到鉭質電容缺貨影響，國內被動元件龍頭國巨（2327）旗下基美也發出鉭質電容漲價通知，預計6月起生效，帶動被動元件族群昨股價大漲。法人估計，直接受惠者除基美代理商日貿電（3090）外，華新科（2492）、禾伸堂（3026）也都有鉭質電容產線。

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今年2月，日商被動元件大廠陸續宣布看好產業春燕即將來臨，受AI大趨勢影響，尤其電感與MLCC（積層陶瓷電容）需求大增，而基美也發出漲價通知給客戶，表示由於成本上漲，部分舊型號產品（B Case尺寸，額定電壓2.5~10V，電容值47~330uF）將調漲價格，預計6月1日生效。

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法人分析，5G、Wifi 7、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、電動車、資料中心伺服器等將趨勢應用，在傳輸頻率、運算算力以及散熱需求大增下，對電容的規格、用量都將有顯著提升，而鉭質電容部分料號短缺，目前全球僅基美（市占率第一）、松下、AVX產量最大，且尚無擴產計畫，估計鉭質電容恐持續吃緊。

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業者︰研發新產品提高報價

不過，台廠被動元件業者認為，此波基美是針對舊型號產品漲價，目前來看，無論是電容、MLCC產品，雖然庫存偏低，但尚無漲價機會，業者只能研發更新、品質更好的產品，以新產品來提高報價，既有的舊產品無法提升價格。

法人認為，禾伸堂2010年4月起正式併入日立Hitachi鉭質固態電容產線，同時華新科也在2022年1月併購松尾電機株式會社，這些都有鉭質電容產線，如果日後鉭質電容產品齊步上漲，則禾伸堂、華新科也將同步受惠。法人分析，其實目前市場關注的不只是電容與MLCC，而是業者在超級電容與AI伺服器電容元件的布局與進度，目前仍以長期與輝達合作的國巨最被看好。

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