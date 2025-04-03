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勞動部前北分署長謝宜容 涉貪被起訴

2025/04/03 05:30

勞動部勞動力發展署前北分署長謝宜容招標採購涉嫌圖利，新北地檢署昨依貪污治罪條例侵占公有財物等罪嫌起訴謝。（資料照）勞動部勞動力發展署前北分署長謝宜容招標採購涉嫌圖利，新北地檢署昨依貪污治罪條例侵占公有財物等罪嫌起訴謝。（資料照）

涉霸凌過失致死不起訴

〔記者王定傳、李靚慧／台北報導〕勞動部勞動力發展署前北分署長謝宜容涉職場霸凌，另招標採購涉嫌圖利，新北地檢署昨依貪污治罪條例侵占公有財物等罪嫌起訴謝；至於被控霸凌過失致死部分，檢方認為被害人死亡或輕生，與謝女領導管理行為無法律上因果關係，處分不起訴。

檢方是以侵占公有財物、圖利及刑法洩密罪起訴謝女，羈押禁見中的謝女預計下週移審法院。其他被告部分，北分署劉姓女主任、簡姓男股長、郭姓女督導員三人涉洩密、圖利等罪嫌起訴；習翌公司負責人林峯白、林峯立兄弟涉圖利、政府採購法，加上借牌給習翌公司投標的徐姓廠商，全案共七人起訴。

據了解，謝女對曾替台北市長蔣萬安設計春節門聯的林峯白作品充滿好感，遂於二○二三年間、新莊本部整修工程採購案公告前，指示部屬與習翌公司開會討論標案內容，甚至拆分工程，以避免逾一五○萬元採購案須加入外部評選委員變數，並參考習翌所提供文件，替該公司量身訂作採購案；最後，不具投標資格的習翌還借牌投標獲利廿五萬餘元。

檢調還發現，謝女把去年所有對外活動、宣傳品的視覺設計採購案，都交由習翌承作，此部分圖利十七萬餘元；謝女另被控侵占「就業安定基金或就業保險基金」預算，購買兩萬餘元的十二盒禮盒贈送親友。檢方斥責謝女所為讓投標廠商受到不公平對待，損及國家機關及公務員形象，將她起訴，並建請量處適當之刑。

此案引發外界關注就業安定基金遭濫用，審計部後續並認定勞動部二○二○至二○二四年約有七二二四餘萬元的就安基金使用不當，勞動部也已表示將爭取編列以後年度公務預算歸墊。

勞動部長洪申翰昨則指出，若司法判定有違法情事，會依偵辦結果追究責任。但對謝宜容案起訴結果，勞動部昨僅表示「尊重檢調」。

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