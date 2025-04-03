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電價凍漲 台電董︰長期仍盼合理調整

2025/04/03 05:30

台電董事長曾文生昨接受專訪表示，台電長期擔任通膨消波塊，但這是政策性負擔，並非台電經營不善，消波塊也須補強。（取自網路）台電董事長曾文生昨接受專訪表示，台電長期擔任通膨消波塊，但這是政策性負擔，並非台電經營不善，消波塊也須補強。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會上週五拍板上半年電價凍漲，台電董事長曾文生昨接受專訪表示，台電長期擔任通膨消波塊，但這是政策性負擔，並非台電經營不善，消波塊也須補強，透過預算撥補，防波堤可以做得更強固；他重申，電價必須回到供電成本、售價、使用者付費等三原則做合理調整。

曾文生說明，台電估算，今年不漲電價虧損約五百億元，雖有開源節流措施，也要看國際能源價格走勢；目前台電雖還不到「資不抵債」的狀況，仍有必要透過政府補貼，唯有台電財務健康安全，才能扮演好消波塊角色。

曾文生強調，今年虧損規模若可縮小，預算撥補能「處理累虧」，他指出，二○二二到二○二三年因國際燃料飆漲產生虧損，上千億元的預算「主要打掉累虧」。

他坦言，面對用電成長、淨零排放及電氣化社會等多元目標，台電須不斷投資，目前盤點用電成長最快是來自「AI的設備生產」，今年供電沒問題。但他仍盼電價處理須回到供電成本、售價、使用者付費等三原則，「長期還是要處理」，做出合理調整。

曾文生也重申，政府對核電使用，仍有核能安全、核廢處理、社會共識三原則，核電延役的流程必須做全面性的安全分析，國際上同業、同儕審查後，再提送完整延役報告給核安會審查。

以核二、核三廠現況來看，曾文生說，核二廠乾貯設施正在解決，物理上燃料池還是滿的，燃料棒要取出，才可安全評估；核三廠爐心內燃料棒可以移進去燃料池，但核安會等單位是否同意「不用安檢」直接延役，「會有很大爭議」，過程中只要有瑕疵就會被擴大檢視。

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