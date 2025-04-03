央行表態穩匯 台幣勁揚1.08角

新台幣兌美元匯率昨午後出現絕地反攻，一舉由貶翻升，最後收在當日最高價33.088元、勁揚1.08角。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國對等關稅公布前，中央銀行緊盯匯市，不僅找外資機構喝咖啡，也真槍實彈進場拋匯阻貶，在央行積極表態下，新台幣兌美元匯率昨午後出現絕地反攻，一舉由貶翻升，最後收在當日最高價三十三．○八八元、勁揚一．○八角，匯價回到近一週高點，成交量放大至十九．三四五億美元。

共軍四月一日起無預警於台海周邊聯合演訓，然而，台股繼週二上漲近六百點後，昨震盪收小紅，上漲十八．○五點，收在二一二九八．二二點。儘管外資維持賣超，但匯銀主管說，昨賣超縮小至約十億元，加上央行鼓勵外資賣股匯出時，可用遠期外匯或換匯方式交割，以降低台幣波動，昨日外資匯出力道已出現收斂。

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外匯交易員指出，接下來是四天連假，台幣昨收升，若川普對等關稅對我不利，等於提前為下週補跌效應預留空間，反之則可期待補漲行情。

摩根大通對川普對等關稅推演三套劇本，包含齊頭式課徵十％關稅，則美股有望上漲、美元微升；若全面課徵二十五％關稅，美大盤指數標普五百料將回挫一．二五％至一．七五％、十年期美國公債殖利率下降達十四個基點、美元小升；若全面課徵三十五％關稅，美元可能勁揚、標普五百大跌二至三％。

摩根大通認為，關稅的負面影響至今尚未完全反映，金融市場至少會有三個月陣痛期。

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