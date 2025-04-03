賴：台灣有穩固基礎因應美關稅措施

美國總統川普將公布對等關稅措施，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，行政團隊已全面整備因應方案。（民進黨提供）

卓揆︰政院專案小組已擬妥備案 今視美具體政策拍板詳細對策

〔記者陳昀、鍾麗華／台北報導〕美國總統川普將公布對等關稅措施，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，行政團隊已全面整備因應方案，政府有明確的戰略目標，更有具體、全面且涵蓋各產業的政策及工作方向，台灣有穩固的基礎及堅強的實力，只要大家攜手同心，必能站穩腳步、尋求致勝之道。

行政院長卓榮泰則指出，因應美國新關稅措施，政院專案小組已盤點「政府有準備、風險可控管、對產業有支持」三大原則，工農業分別影響多少，將會制定不同策略，一旦美方宣布具體政策後，即可微調並形成國家正式對策。預計今天拍板詳細政策，在適當時間對外說明。

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賴清德在民進黨中常會指出，美國將推出以國家為基礎的相關關稅計畫，相信國人都很關注，行政團隊已針對各種可能的稅率與措施，進行不同情境的模擬，推估可能的衝擊與影響，整備全面的因應方案。

持續與美方密切溝通

賴清德表示，面對迅速變動的國際局勢，行政團隊和國安團隊會持續掌握最新情勢，確保國家利益與經濟金融的穩定及發展，也會持續與美方密切溝通協調，維護企業的公平競爭地位；對於可能受到衝擊的產業，政府也會給予支持與協助。

卓榮泰則指出，預計今天一早就會根據美國具體關稅措施擬定詳細政策；速度會如此快，就是要讓國際社會知道，台灣了解自身在全球產業供應鏈當中的角色，台灣穩定世界就會穩定，台灣也會讓產業持續發展，使產業放心、人民安心。

對於外媒推估，台灣進口關稅調整從十％到廿％、甚至廿八％都有可能；政院人士說，各種情境都會評估，近期也密切討論對農工產業的可能衝擊。至於政府相關措施是否包括出口融資信保、補助或租稅減免等複合式因應方案？該名人士表示，相關因應措施都有準備，但仍要看實際公布的情況，就手上選項做調整。

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