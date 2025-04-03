晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

賴：台灣有穩固基礎因應美關稅措施

2025/04/03 05:30

美國總統川普將公布對等關稅措施，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，行政團隊已全面整備因應方案。（民進黨提供）美國總統川普將公布對等關稅措施，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，行政團隊已全面整備因應方案。（民進黨提供）

卓揆︰政院專案小組已擬妥備案 今視美具體政策拍板詳細對策

〔記者陳昀、鍾麗華／台北報導〕美國總統川普將公布對等關稅措施，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，行政團隊已全面整備因應方案，政府有明確的戰略目標，更有具體、全面且涵蓋各產業的政策及工作方向，台灣有穩固的基礎及堅強的實力，只要大家攜手同心，必能站穩腳步、尋求致勝之道。

行政院長卓榮泰則指出，因應美國新關稅措施，政院專案小組已盤點「政府有準備、風險可控管、對產業有支持」三大原則，工農業分別影響多少，將會制定不同策略，一旦美方宣布具體政策後，即可微調並形成國家正式對策。預計今天拍板詳細政策，在適當時間對外說明。

賴清德在民進黨中常會指出，美國將推出以國家為基礎的相關關稅計畫，相信國人都很關注，行政團隊已針對各種可能的稅率與措施，進行不同情境的模擬，推估可能的衝擊與影響，整備全面的因應方案。

持續與美方密切溝通

賴清德表示，面對迅速變動的國際局勢，行政團隊和國安團隊會持續掌握最新情勢，確保國家利益與經濟金融的穩定及發展，也會持續與美方密切溝通協調，維護企業的公平競爭地位；對於可能受到衝擊的產業，政府也會給予支持與協助。

卓榮泰則指出，預計今天一早就會根據美國具體關稅措施擬定詳細政策；速度會如此快，就是要讓國際社會知道，台灣了解自身在全球產業供應鏈當中的角色，台灣穩定世界就會穩定，台灣也會讓產業持續發展，使產業放心、人民安心。

對於外媒推估，台灣進口關稅調整從十％到廿％、甚至廿八％都有可能；政院人士說，各種情境都會評估，近期也密切討論對農工產業的可能衝擊。至於政府相關措施是否包括出口融資信保、補助或租稅減免等複合式因應方案？該名人士表示，相關因應措施都有準備，但仍要看實際公布的情況，就手上選項做調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財