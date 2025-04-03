歐、日央行總裁︰對等關稅重創全球

高盛預測，各國對川普關稅措施所發起的抵制，可能使美國今年的GDP損失二八○億至八三○億美元。（法新社資料照）

各國反制 高盛︰美GDP恐減少數百億美元

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普二日將宣布對全球貿易夥伴徵收對等關稅，此舉將顛覆全球貿易體系，並帶來難以預測的經濟風險。歐洲央行總裁拉加德和日本銀行總裁植田和男均示警，此舉可能對全球經濟和貿易帶來衝擊，美國也將蒙受不小損失。

除了對等關稅，川普之前已對加拿大及墨西哥大部分進口商品徵收二十五％關稅，對中國進口商品加徵二十％關稅，對進口鋼鋁產品加徵二十五％關稅，對進口汽車加徵二十五％關稅也將於三日生效。

請繼續往下閱讀...

拉加德二日接受愛爾蘭媒體訪問表示，川普計畫徵收的關稅將對全球產生負面影響，其損害程度將取決於關稅稅率、持續時間以及能否促成成功的談判。

拉加德指出：「我從未像過去幾週這樣多次提到『不確定性』這個詞，因為直到今天，也就是宣布對等關稅的這一天，我們根本還不知道美國這個關稅對其他國家會有什麼影響。」

植田和男二日在國會表示，根據對等關稅的規模和範圍，川普的關稅措施將可能對受影響國家的貿易活動產生重大影響，家庭和企業信心也將受到衝擊，進而影響整體支出。

這是川普上週宣布對進口汽車加徵二十五％關稅以來，植田和男首次公開發表評論，顯示他將繼續關注事態發展，同時避免對日銀的升息路徑是否改變做出表態。

高盛預測，各國對川普關稅措施所發起的抵制行為，包括減少前往美國旅遊，可能使美國今年的GDP（國內生產毛額）減少○．一％至○．三％，以預估美國GDP二十七．七兆美元計算，相當於損失二八○億至八三○億美元。

日本貿易振興機構（JETRO）預估，川普陸續推出關稅措施，將使二○二七年全球GDP下跌○．六％，以國際貨幣基金（IMF）預測全球GDP一二七兆美元計算，相當於損失七六三○億美元；而美國本身受到的衝擊最大，預估美國二○二七年GDP將減少二．七％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法