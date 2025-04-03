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川普對等關稅將掀牌 立刻生效

2025/04/03 05:30

白宮發言人李威特一日表示，川普的一系列「解放日」關稅，將在他宣布後立即生效。（法新社資料照）白宮發言人李威特一日表示，川普的一系列「解放日」關稅，將在他宣布後立即生效。（法新社資料照）

白宮發言人李威特︰進口汽車加徵25％關稅3日生效

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普將於美東時間二日下午四時（台北時間三日清晨四時）在白宮宣布，對全球貿易夥伴徵收對等關稅，以將製造業帶回美國，重塑他長期認為不公平的世界貿易體系；但此舉可能顛覆數十年基於規則的貿易活動，導致成本升高，並招致各方的報復，讓美國每年的關稅收入低於白宮官員的預測。

白宮發言人李威特一日表示，川普的一系列「解放日」關稅，將在他宣布後立即生效，而對進口汽車加徵的二十五％關稅將於三日生效。

川普數週以來一再表示，他的對等關稅計畫是為了使美國普遍較低的關稅稅率，與其他國家徵收的關稅保持平衡，並抵銷這些國家不利於美國出口的非關稅壁壘。有媒體報導，川普考慮徵收二十％的普遍性關稅，但關稅形式還不清楚。

川普首任任期的一位前貿易官員表示，川普更有可能對各國徵收略低的普遍性關稅，面臨這些關稅的國家數量，可能超過財政部長貝森特先前所提及的「骯髒十五國」，這些國家對美國的貿易順差規模都很高。

貝森特一日對共和黨聯邦眾議員指出，對等關稅代表各國將面臨的美國最高關稅稅率上限，若他們滿足美國政府的要求，稅率可能會調降。而前美國商務部官員馬傑魯斯（Ryan Majerus）表示，在有限的時間內，普遍性關稅將更容易實施並產生更多收入，個別對等關稅則更適合各國的不公平貿易行為。

美國家庭恐年增3400美元成本

不過，耶魯大學預算實驗室指出，在已徵收的關稅基礎上，再加徵二十％普遍性關稅，將使美國一般家庭每年增加至少三四○○美元成本。分析師也警告，關稅可能導致加拿大、歐盟和中國等美國主要貿易夥伴展開報復，讓美國每年的關稅收入低於白宮官員的預測。

增6000億美元關稅收入？ 穆迪吐槽

白宮經濟和製造業顧問納瓦羅日前預估，關稅每年將為美國帶來六千億美元收入，汽車關稅則另帶來一千億美元收入。但穆迪分析師桑迪（Mark Zandi）打臉，美國每年有一千億至二千億美元收入就算好運了，因為必須考慮到關稅對美國和各國的影響，這些影響綜合起來會導致關稅收入減少。

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