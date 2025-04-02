美對等關稅 卓揆︰3原則因應

美國總統川普預計四月二日公布對等關稅措施，政院長卓榮泰昨在立院表示，他日前已率同台美經貿小組向總統賴清德做充分且完整的說明。（記者田裕華攝）

〔記者謝君臨、陳政宇／台北報導〕美國總統川普預計四月二日公布對等關稅措施，引發台股震盪；行政院長卓榮泰昨在立院表示，他日前已率同台美經貿小組向總統賴清德做充分且完整的說明，並歸納三點主要做法和原則，「政府有準備、風險可控管、對產業有支持」。

卓榮泰表示，全世界地緣政治、經貿秩序，乃至於產業結構、生產鏈都持續調整中，幾個月以來，行政院一直努力了解、掌握各種情勢變化，進行必要觀察、研商、分析，並提出應對方案，且在三月三十日率台美經貿工作小組向賴總統做完整說明。

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他指出，觀察台灣經濟基本面相當健全，尤其是出口非常強健，連續十六個月呈現正成長，今年一、二月出口數字達八百億美元，較去年同期增加十六．八％，成績相當好，未來趨勢密切觀察當中。

至於最近股市變化和波動，卓榮泰說，股市變化是全球性的，政府準備和因應也是全面性的，在各種風險可控的大前提下，政府會、而且已經做足準備，會針對各產業不同程度給予必要支持，請產業界放心，國人也安心，大家一起面對國際局勢，和政府一起踏穩腳步，安心向前。

經濟部長郭智輝也被詢及經濟部的準備情形與影響評估。他指出，行政院有一個對應美國關稅的經貿小組，持續就可能的關稅及因應辦法進行模擬和推估，例如加十％、或二十五％應該要怎麼做，所有情境都有經過分析推估，並找出因應方法，包括對國內產業應該要給予什麼協助、如何度過關稅問題等；一旦美方政策明朗化，行政院會向大家說明具體的因應措施。

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