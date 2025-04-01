少子化衝擊！ 青年就業首度跌破200萬人

二○二四年青年勞工較二○一四年大減十．三萬人，首度跌破二百萬人。（中央社資料照）

10年減少逾10萬人

〔記者李靚慧／台北報導〕少子化衝擊就業市場，根據勞動部「十五至二十九歲青年勞工就業狀況調查」，二○二四年青年勞工較二○一四年大減十．三萬人，首度跌破二百萬人、僅剩一九九．六萬人；調查顯示，七十六％青年勞工領取月薪，中位數為三．一萬元，七十二％曾獲加薪。

勞動部於去年十至十一月，以參加勞保、就業保險及職業災害保險的十五至二十九歲本國籍受僱勞工為調查對象，共回收有效樣本四○九一份。調查顯示，非學生青年勞工初次就業年齡平均二十一．八歲，較前次調查（二○二二年十月）的二十一．四歲再延後，平均尋職時間二．一個月，但有六十三．八％可在一個月內找到工作。

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青年勞工平均每週工時三十八．七小時，其中七十三．二％每週工時為四十小時以上、未滿四十一小時，十四．五％未滿四十小時，四十四小時以上則占十一％。

至於青年勞工有無加班？六十五．六％「沒有或很少」加班，三十四．四％「有時或經常加班」，平均每月加班十三．三小時，領取加班費或轉換補休時數十一．四小時；其中男性加班比率較高，三十五．一％男性「有時或經常加班」、女性僅三十三．七％，「有時或經常加班」的男性平均每月加班十五．六小時，高於女性的十一．四小時。

另，二○二四年基本工資月薪二萬七四七○元、時薪一八三元，時薪明顯高於月薪，勞團擔憂勞工會「捨月薪就時薪」。不過，此次調查顯示，七十六．一％青年勞工計薪方式為月薪制，時薪占十一．八％，底薪加業績獎金占八．二％。

勞動部統計處長梅家瑗指出，此次調查以投保勞保的青年勞工為基礎，因此，除非在超商、速食店等大型企業打工，才有機會被抽樣，若在僱用五人以下的小商家打工，因未強制投保，未包含在抽樣範圍，可能是月薪比率高於七成的主因。

此外，受訪青年勞工七十二％曾於現職工作上獲得加薪，加薪原因以「公司全面調薪」占二十九．八％最高、「個人在原職務表現良好」二十六．五％次之。

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