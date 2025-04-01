創造新兆元產業 數發部百億助攻AI新創

數位發展部昨宣布啟動「加強投資AI新創百億元投資專案」，並公布第一波搭配投資人名單。（記者徐子苓攝）

首波搭配投資人名單揭曉

〔記者徐子苓／台北報導〕為加大投資AI產業力道，數位發展部向國發基金匡列一百億元，昨宣布啟動「加強投資AI新創百億元投資專案」，並公布第一波搭配投資人名單，包含能率亞洲資本、華碩旗下的台智雲等，開放有資金需求的企業申請。

數發部長黃彥男表示，數發部透過算力、資料、人才、行銷、資金五大政策工具推動台灣AI產業，最重要就是資金，希望以公私協力方式找到好標的，製造更多未來的AI獨角獸，讓數位經濟產業成為下個兆元產業。

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國發會主委劉鏡清指出，今年將推出AI十項建設的國家發展計畫，三個主軸需要數發部協助，一是發展軟體平台產業，透過「以大帶小」帶動中小企業創業，二是希望推動AI應用的百萬家企業，創造新兆元產業，三是達到全民AI生活圈，帶動各種AI解決方案。

「加強投資AI新創實施方案」執行期限十年，由政府、民間以資金一比一的原則共同投入，透過與私部門的「搭配投資人」合作，協助具潛力的AI產業加速上市櫃或拓展國際市場。

數發部昨公布首波「搭配投資人」名單，包含台安生物科技、台灣智慧雲端服務（台智雲）、宇斻管理顧問、安發天使投資、能率亞洲資本、國聯創業投資管理顧問、創世投創、斯伯克國際創業投資、華陽中小企業開發、台企銀管理顧問等十家。

其中，華碩集團台智雲本就屬AI產業，曾推出AIHPC超級電腦、繁中大語言模型，成為此次名單的亮點。台智雲AI超算加速器執行長周秉輝表示，台智雲開發的服務多是AI底層的基礎建設，例如算力、語言模型等，藉由投資應用端服務的企業，能夠完善公司整體AI生態系，未來不排除併購優秀的AI新創。

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