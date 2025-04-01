晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

創造新兆元產業 數發部百億助攻AI新創

2025/04/01 05:30

數位發展部昨宣布啟動「加強投資AI新創百億元投資專案」，並公布第一波搭配投資人名單。（記者徐子苓攝）數位發展部昨宣布啟動「加強投資AI新創百億元投資專案」，並公布第一波搭配投資人名單。（記者徐子苓攝）

首波搭配投資人名單揭曉

〔記者徐子苓／台北報導〕為加大投資AI產業力道，數位發展部向國發基金匡列一百億元，昨宣布啟動「加強投資AI新創百億元投資專案」，並公布第一波搭配投資人名單，包含能率亞洲資本、華碩旗下的台智雲等，開放有資金需求的企業申請。

數發部長黃彥男表示，數發部透過算力、資料、人才、行銷、資金五大政策工具推動台灣AI產業，最重要就是資金，希望以公私協力方式找到好標的，製造更多未來的AI獨角獸，讓數位經濟產業成為下個兆元產業。

國發會主委劉鏡清指出，今年將推出AI十項建設的國家發展計畫，三個主軸需要數發部協助，一是發展軟體平台產業，透過「以大帶小」帶動中小企業創業，二是希望推動AI應用的百萬家企業，創造新兆元產業，三是達到全民AI生活圈，帶動各種AI解決方案。

「加強投資AI新創實施方案」執行期限十年，由政府、民間以資金一比一的原則共同投入，透過與私部門的「搭配投資人」合作，協助具潛力的AI產業加速上市櫃或拓展國際市場。

數發部昨公布首波「搭配投資人」名單，包含台安生物科技、台灣智慧雲端服務（台智雲）、宇斻管理顧問、安發天使投資、能率亞洲資本、國聯創業投資管理顧問、創世投創、斯伯克國際創業投資、華陽中小企業開發、台企銀管理顧問等十家。

其中，華碩集團台智雲本就屬AI產業，曾推出AIHPC超級電腦、繁中大語言模型，成為此次名單的亮點。台智雲AI超算加速器執行長周秉輝表示，台智雲開發的服務多是AI底層的基礎建設，例如算力、語言模型等，藉由投資應用端服務的企業，能夠完善公司整體AI生態系，未來不排除併購優秀的AI新創。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財