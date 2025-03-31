〈財經週報-熱門族群〉吃和平紅利 散裝族群跌股價抗跌

烏俄戰爭可能結束和平紅利， 散裝族群股價表現相對抗跌。 （法新社）

記者王憶紅／專題報導

相對台股上週跌破年線，散裝運輸族群跌幅可說較少，法人認為，主要是市場避險資金轉進非電子股，再加上散裝族群有未來烏俄戰爭可能結束的隱含和平紅利，股價表現相對抗跌。不過，適逢台股震盪之際，建議待烏俄戰爭有進一步消息，再擇機佈局。

第一季在中國對原物料需求偏平緩下，波羅的海乾散貨指數（BDI）在農曆年期間一度僅有715點，但3月中旬已達1669點，呈現倍數反彈。市場人士表示，預期第二季後BDI指數應會再緩慢上升，待下半年新需求、也就是年產量1.2億噸的西非幾內亞鐵礦石，第一批貨在第四季出貨，再加上穀物等出貨旺季到來，BDI可望彈升，下半年市況可望優於上半年。

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烏俄戰爭若止息，市場人士表示，俄羅斯多出口煤碳、穀物、肥料，受到戰爭制裁，僅能出口至中國及印度，而烏克蘭過去出口鐵礦石及穀物，由於戰爭因素，鐵礦石出口直到2024年才陸續恢復，穀物在2024年受惠聯合國糧食安全協議後恢復80%出口，若烏俄止戰，則原物料運輸恢復，將帶動散裝運輸需求。另外，根據世界銀行預估，烏克蘭重建資金平均一年500多億美元，30%用於房子重建，與原物料相關，約貢獻全球一年額外貿易量0.5-1%。

不過，美國對中國製、中國籍船課徵港口費一事，對散裝運輸市況未來走勢也恐造成波動。根據調查，全球造船業主要集中在中國、韓國和日本，三者合計佔全球造船量的94%以上，目前韓國的船廠多造天然氣及大型貨櫃船，散裝船多由中國及日本建造為主，其中中國船市佔率70%。裕民（2606）現有船隊中，中國製佔比55%，45%為日本、泰國等，針對美國課徵港口費，裕民不排除將非中國船重組成另外子公司，或考量僅做剩下92%非美生意來因應。中航（2612）目前船隊中除2艘為台船（2208）製造，其餘多在中國製造，中航表示，因美國煤炭出口少，再加上運往美國船舶航次也非常少，且客戶也可以調度，對中航營運無影響。

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