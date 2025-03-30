關稅戰衝擊 美通膨預期創32年最高

美國3月消費者信心持續惡化，核心物價指標創13個月最大增幅。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在川普政府加劇關稅行動之際，最新數據顯示，美國三月消費者信心持續惡化，未來一年的通膨預期飆升至二年半新高，未來五至十年的通膨預期更創下三十二年最高，同時核心物價指標創十三個月最大增幅。紐約AXS投資公司執行長巴蘇克說，「這些數據尚未反映關稅對通膨的衝擊，目前還只是關稅暴風雨前的寧靜，預料未來幾月的通膨將進一步攀升，而非下跌」。

美國密西根大學二十八日公布調查，三月消費者信心指數較二月暴跌十八％，自去年十一月川普勝選總統以來，該指數已流失逾三十％，消費者對經濟前景看法黯淡。

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3月消費者信心指數 較2月暴跌18％

主持該調查的學者Joanne Hsu說，「消費者持續憂心經濟政策變化可能造成的痛苦，值得注意的是，三分之二消費者預期未來一年的失業率將上升，這是二○○九年以來最高數值」。

根據該調查，本月美國人對未來一年的通膨預期從上月的四．三％上升至五％，創二○二二年十一月以來最高點，未來五至十年的通膨預期也飆升至四．一％，為一九九三年二月以來最高點。萊利金融首席市場策略師霍根說，「人們自然會預期高物價，因為未曾目睹十九世紀末麥金利總統以來像這樣的貿易戰」。

川普近日宣布對所有進口汽車課徵二十五％關稅，並於四月二日生效，而二日他也將宣布對等關稅以及特定產業關稅。

美國商務部最新數據顯示，占美國經濟活動逾三分之二的個人消費者支出月增○．四％，低於預期，核心個人消費支出物價指數（PCE）年增二．八％，高於預期，並創二○二四年一月以來最高點。

荷蘭國際集團（ING）首席國際經濟學家奈特利指出，這些數據只會加劇停滯性通膨的憂慮，亦即經濟成長放緩，但通膨升高。他補充，「我們正往錯誤方向發展，令人憂心的是關稅恐引發物價上漲，從而使通膨升溫，這將限制聯準會進一步降息的能力」。

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