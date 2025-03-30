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分析師：台積電擴大投資美國 助台灣降對等關稅衝擊

2025/03/30 05:30

美國總統川普預定四月二日宣布對等關稅措施，分析師認為，台積電逾一千億美元的投資美國計畫，有望使台灣避免相關衝擊。圖為本月三日台積電董事長魏哲家（中）在白宮宣布擴大投資美國。（路透檔案照）美國總統川普預定四月二日宣布對等關稅措施，分析師認為，台積電逾一千億美元的投資美國計畫，有望使台灣避免相關衝擊。圖為本月三日台積電董事長魏哲家（中）在白宮宣布擴大投資美國。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普預定四月二日宣布對等關稅措施，台灣由於是美國財政部長貝森特指控的對美貿易失衡全球十五％國家之一，因此極可能面臨該關稅重拳，不過荷蘭國際集團（ING）與摩根士丹利分析師認為，台積電逾一千億美元的美國投資計畫，有望使台灣避免相關衝擊。

川普：4月2日後 可與各國展開談判

路透報導，川普二十八日說，他對與尋求避免美國關稅的國家達成協議立場開放，但相關協議必須在美國政府四月二日宣布對等關稅後才能展開談判。他在空軍一號上表示，他很快將針對醫藥產業宣布關稅，但他拒絕提供稅率以及何時生效等細節。

他說，包含英國等國家向美國接觸，試圖達成協議，避免對等關稅，「如果我們可以獲得一些東西，達成協議是可能的」，至於相關協議能否在四月二日前達成，他說：「不！可能之後，這是個過程。」

美進口商難以找到台灣晶片替代品 「升高豁免可能性」

南華早報昨報導，ING研究指出，台積電董事長魏哲家本月四日在與川普共同出席的場合上宣布，計畫擴大美國投資至一六五○億美元，此舉可能為台灣表明足夠善意，而軟化川普的關稅立場，使美國對台關稅不會那麼嚴苛，甚至躲過關稅。ING說，川普團隊時常宣稱，台積電這項投資案代表關稅已見效，再者，美國進口商難以找到台灣晶片的替代品，「這升高豁免的可能性」。

儘管如此，台灣仍面臨美國新關稅威脅，ING指出，從二○一七年起，台灣對美貿易順差成長逾七倍，去年達六四九億美元，主要是晶片在內的高科技硬體出口。

摩根士丹利證券科技分析師詹家鴻也說，台積電投資美國的行動「可能緩和投資人對關稅的疑慮，我們認為此舉可能使台灣避免全面被徵收半導體關稅」。

穆迪：仍難保證台灣能全面躲過

穆迪分析高級經濟學家安格利克則表示，台積電的投資或許有助於「緩解貿易限制的政治壓力」，但不能保證台灣將能全面避免美國的新關稅，他說，美國最新的汽車關稅就是例證，「這將衝擊所有外國車企，無論它們在美國投資多少」。

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