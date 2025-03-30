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日本核機組延壽 韓國輸出核工業

2025/03/30 05:30

台電維持核能技術人才 ，並無裁撤核發處。（記者林菁樺攝）台電維持核能技術人才 ，並無裁撤核發處。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣能源轉型考量不只民生經濟還有政治攻防，就連美方也在推銷核電，但要不要回歸核電，政府以核安、核廢、社會共識做為「返核三部曲」；觀察鄰國日韓並未將核電歸零，日本放寬核電機組壽齡最長到六十年，而韓國更是全力發展核能工業，並向海外輸出。

日本和台灣都是高度仰賴能源進口的國家，日本更在二○一一年福島核災後，關閉五十四座核電廠，但近年在全球淨零趨勢下，日本今年二月修訂新版「能源基本計畫」，具體內容之一就是「最大限度使用核能」。

在運轉執照部分，台灣核電機組壽齡為四十年，目前在野黨有意修法，在安全無虞下再延長二十年；日本原則上核電機組也是運轉四十年，但經過同意，可再延長二十年，關西電力公司營運的核電廠到去年底已有五部機組取得同意，另外，日本也規定只要機組服役超過三十年，每十年就要進行特別檢查。

至於日、韓使用核電的比率，日本訂出二○四○年使用二十％，韓國去年核電比率已達三十二％，且持續新建核電廠或小型模組化反應爐（SMR），韓國今年初修正相關計畫，至二○三八年核電比率要增加至三十五．二％。

業內人士分析，韓國擁核，與其持續發展核電工業有關，且韓國核電技術可提供一條龍統包方案，力壓美國西屋等老牌核電大廠，去年南韓核電業者更取得捷克兩座核電反應爐建造訂單，造價高達一七三億美元（約五千七百億台幣）。

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