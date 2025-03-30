孤獨老襲擊 老人獨居宅達61萬

孤獨老越來愈多，老人獨居宅數達61.18萬宅再創新高。圖為公所到獨居長輩家中關懷訪視，並幫忙清潔。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕孤獨老越來愈多，全國老人獨居宅數再創新高。根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第四季全國僅六十五歲以上老年人居住宅數首度突破八十萬、達八十．三六萬宅，其中僅一名老人居住宅數（老人獨居宅）的數量高達六十一．一八萬宅、占比約七十六％。

老老照顧住宅 超過19萬宅

進一步觀察全國最新「老老照顧」住宅統計，去年第四季全國僅老人居住宅數中，兩名老人居住宅數有十七．四八萬宅、占比約二十一．七五％，三名以上老人居住約一．七萬宅、占比約二．一二％，兩項加總後，約二十三．八七％是老老互相倚靠照顧。

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房市專家何世昌指出，國人對安養型住宅接受度不高，再加上養生村等機構不敷需求，銀髮族普遍傾向自宅養老，應該是老人獨居宅與日俱增的主因。不過，自宅養老的居家照護則是重中之重，此外，更要注意防止高齡長者遭到詐騙，以及後續的資產傳承規劃，加上自宅若是三十年以上的老宅，更面臨都更、危老重建等課題。

自宅養老 居家照護大挑戰

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，台灣已步入超高齡社會，除醫療資源服務品質外，更大隱憂其實是少子化翻轉人口結構，使高齡人口占比越來越高。

因此不只勞動力短缺，更大的風險則是健康照顧的人力缺口。如何遷就現實，提出可行的長照方案，解決高齡長者生活配套服務，是當前住宅政策必須克服的挑戰。

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