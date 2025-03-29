官我什麼事》藍白「財劃法」挖錢 陳金德：地方重要建設停滯

行政院政務委員兼工程會主委陳金德接受本報「官我什麼事」專訪表示，藍白透過財劃法「搶錢」，把中央的錢拉到地方，恐造成重要建設停滯。（記者張守逵攝）

藍營執政縣市 只會做小型工程

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白大砍今年度中央政府總預算，財劃法修法也重新分配中央、地方財源，行政院政委兼工程會主委陳金德接受本報「官我什麼事」專訪時表示，廿二個縣市大多是國民黨執政，他們鎖定二○二六縣市選舉，利用「天上掉下來的預算」綁樁，他們不會做污水下水道、也不會去做軌道建設，只會做一些小型工程，地方重要建設反而會停滯。

陳金德解釋，藍白透過財劃法「搶錢」，把中央的錢拉到地方，地方政府一年增加三千七百億元。現在很多地方公建，本來大部分由中央補助，例如污水處理、水利設施、鐵路高架、鐵路立體化等，有的公建案中央補助到八十％或是協助代辦，財劃法一修，這些未來無法再補助。

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無力做重大建設 恐花在經常補助

陳金德說：「錢下去之後，一個縣市多個二、三百億元，基本上沒有辦法立即消化。」他說，要做重大建設、軌道建設，地方沒有能力與人力，「那這些錢會用在哪裡？」極可能沒用在資本門，他們不會去做污水下水道，也不會去做軌道建設，只會做一些小型工程或做一些補助經常門使用，地方重要建設將停滯，也傷害中央政策推動。

立院國民黨總召傅崐萁砍總預算，是否也讓花蓮當地建設受到影響？陳金德指出，花蓮到台東的鐵路雙軌電氣化、興建花東快速道路以及花東縱谷的景觀大道，都是花蓮往台東重要的交通建設，加起來將近五千億元，「我們哪來五千億元，單獨優先來做花蓮？」

至於花蓮往宜蘭的交通，陳金德說，例如蘇花安有三段要千億元，或者高鐵延伸宜蘭或鐵路高架等，這些宜蘭端也要五、六千億元，國家現在可動支的預算相當有限，「這是一定會受到影響的」。

陳金德強調，他沒有針對花蓮，而是刪減預算將影響許多地方公建，像是小港機場工程、台中藍線捷運、高鐵南延到屏東、高鐵東延到宜蘭等，希望傅崐萁等人冷靜下來好好協調，克服預算刪減問題，讓相關重大建設可全力推動。

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