職場霸凌 最高罰鍰150萬元

為防治職場霸凌，勞動部昨預告「職業安全衛生法」修正草案，增訂職場霸凌防治專章。（資料照）

勞動部預告職安法修正草案

〔記者李靚慧／台北報導〕為防治職場霸凌，勞動部昨預告「職業安全衛生法」修正草案，增訂職場霸凌防治專章，明確職場霸凌定義，要求雇主接獲申訴須進行調查並通報，並創下各國處以罰鍰的先例，若最高負責人霸凌，最高可罰鍰百萬元，被申訴人規避、妨礙或拒絕配合調查，最高可罰鍰一五○萬元。

雇主接獲申訴 須調查並通報

勞動部職業安全衛生署長鄒子廉說明，此次修法適用對象為適用職安法的勞工，只要是執行職務的勞動場所，遭受冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱等言詞或行為，導致身心健康遭受危害，都可算職場霸凌。

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鄒子廉強調，霸凌行為雖以「持續性」為要件，但不排除偶一為之但很嚴重事件。若勞工提出霸凌申訴，雇主應依事業單位規模訂定申訴管道及防治措施，後續調查機制的外部人員比例，將授權子法明定。

另，此次修法也明定申訴機制，若涉及霸凌者為「最高負責人」，申訴者須向地方主管機關申訴，由主管機關委請專業人士或民間團體協助調查。

為防止勞工申訴後雇主未依規定處理，也不按規定委託外部委員進行調查，草案明定「通報機制」。鄒子廉指出，當雇主接獲被霸凌勞工申訴後，應在指定網站登錄，經調查認定屬職場霸凌成立的案件，也應將處理結果在網站登錄，減少吃案的可能。

為避免申訴人遭秋後算帳，草案也明定不可給予不利處分，但為避免調查困難而訂定「申訴期限」，在職場霸凌行為終了時起超過三年將不予受理。若遭霸凌勞工已離職，須在離職後一年內申訴。

鄒子廉指出，國外的職場霸凌法案並無罰鍰，因我國職安法原就訂有罰則，職場霸凌也依情節不同訂有罰鍰，創下國際先例。相關的罰則主要針對雇主，包括「雇主未採取防治或適當措施致職業病」及「被申訴人規避、妨礙或拒絕配合調查」，均罰鍰三萬至一五○萬元；此外，雇主在接獲申訴後未處理、對申訴人處以不利對待、未依規定登錄申訴案件，或未依規定採取防治措施，最高罰鍰七十五萬元；若霸凌者為最高負責人，甚至可罰鍰一百萬元。

鄒子廉表示，職安法增訂職場霸凌防治專章，預告至四月十一日止，近期將舉辦說明會，聽取雇主及勞工團體意見，期望能在五月送交立法院審查。

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