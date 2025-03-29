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2中企非法挖角IC人才 查扣證據5人交保

2025/03/29 05:30

新竹地檢署偵辦中國艾科微電子、金泰克半導體公司，非法在台挖角高科技人才，連兩日指揮調查局在台北、台中、新竹等地搜索，查扣文件及筆電、手機等證據。（法務部調查局提供）新竹地檢署偵辦中國艾科微電子、金泰克半導體公司，非法在台挖角高科技人才，連兩日指揮調查局在台北、台中、新竹等地搜索，查扣文件及筆電、手機等證據。（法務部調查局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署偵辦中國艾科微電子、金泰克半導體兩家公司，透過第三地投資在我國非法設立研發據點並招募科技人才案件，三月廿六日及廿七日指揮調查局至台北、台中、新竹等地搜索，傳喚被告及證人十餘人到案說明，並查扣內部文件及電腦、手機等證據。檢察官訊問後，認涉嫌違反「兩岸人民關係條例」第九十三條之二等，犯罪嫌疑重大，諭知張姓等五名被告交保四十萬、卅萬元不等。

北竹中兵分多路 搜索2公司

新竹地檢署表示，檢察官王遠志指揮新竹市調查站，廿六日到台北市南港區、新竹縣市等地，搜索艾科微在我國設立的相關據點及相關人員住居所，傳訊被告四人、證人兩人到案說明；並扣得股權結構說明、組織改造會議紀錄、僱用合約、員工名單、筆記型電腦及手機等證物。檢察官訊問後，認張姓被告等三人涉嫌重大，諭知各以四十萬、卅萬及卅萬元交保。

另，檢察官廖啟村指揮新竹縣調查站，廿七日至台中市、新竹縣市等地，搜索金泰克在我國設立的相關據點及相關人員住居所，通知蔡姓被告等兩人、證人五人到案說明；並扣得嫌疑人手機、電子信箱郵件、委託服務合約等相關證物。檢察官訊問後，認蔡男等兩人同樣涉嫌重大，諭知兩人各交保卅萬元。

透過第三地投資公司 來台私設研發中心

新竹地檢署表示，上述兩案都是中國企業透過第三地投資公司方式，在台私設研發中心，挖角我國具IC設計相關研發能力的人才，其中艾科微為擴大挖角我國半導體人才，二○二○年起陸續在網路求職平台刊登徵才廣告，迄今已挖角逾五十名研發人才；金泰克則利用台灣高科技人才，為中企發展SSD數據儲存研發科技，都嚴重影響我國半導體產業發展。

檢方呼籲，根據現行法令，中企未經投審會許可不得在台從事業務活動；而高科技人才與技術是國家經濟安全的核心資產，將持續與調查局密切合作，強化查辦力道，全力守護產業競爭力與經濟命脈。

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