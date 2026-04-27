危及產業國際競争力與國家經濟安全 陳力銘判刑10年原因曝

智慧財產及商業法院27日宣判台積電2奈米製程積密洩密案，判處陳力銘10年徒刑。（記者羅沛德攝）

〔記者王定傳／台北報導〕台積電離職工程師陳力銘轉投東京威力公司後，涉勾結台積電工程師吳秉駿、戈一平、陳韋傑，涉洩漏台積電2奈米機密或營業秘密，智慧財產及商業法院合議庭斥責陳為求個人工作表現而犯案，造成台積電公司營業秘密可能外流危險，並危及產業國際競争力與國家經濟安全，今依違反國安法及營業秘密法，判處陳力銘10年徒刑。

不過，合議庭審酌陳力銘主動向檢察官供出犯行，因而查獲共犯陳韋傑，偵查及歷次審判中自白予以減刑，另針對他與陳韋傑共犯國安法部分免刑，並考量台積電具狀表明東京威力屬於其半導體製造設備供應商的在台服務公司，非其競爭對手，且陳力銘蒐集的營業秘密，均未洩漏與東京威力公司及其母公司日商東京威力科創株式會社，加上陳力銘充分配合且協助調查，台積電公司表明願意接受其道歉判處上述徒刑。

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至於吳秉駿也因違反國安法及營業秘密法被判刑3年，合議庭審酌他於偵查及歷次審判中自白，予以減刑，但考量他所為造成台積電公司2奈米製程機密資訊可能外流，而喪失競爭優勢危險，惟其充分配合且協助調查，對於犯罪事實釐清及加速偵查機關調查，具相當貢獻，加上台積電具狀表明原諒，判刑3年。

戈一平則犯國安法判刑2年，合議庭亦審酌，戈於偵查及歷次審判中自白並因而查獲共犯陳力銘，予以減輕其刑，但考量他造成台積電公司2奈米製程機密資訊可能外流，而喪失競爭優勢危險，惟其充分配合且協助調查，對於犯罪事實釐清及加速偵查機關調查，具相當貢獻，加上台積電具狀表明原諒，判刑2年。

陳韋傑亦犯國安法判刑6年，合議庭認為，陳韋傑僅坦承客觀事實，且其擅自重製營業秘密屬14埃米製程機密資訊，此為台積電公司半導體製程從「奈米」邁入「埃米」時代的先進技術節點，乃延續並保持在全球最先進製程領導地位的關鍵，迄今亦未取得台積電諒解，判刑6年。

另外，本案曝光後，東京威力高階主管盧怡尹於去年6月間刪除陳力銘翻拍台積電的營業秘密圖檔涉滅證，判刑10月，合議庭認為盧女所為嚴重妨礙國家司法權行使，但她在發現刪除電磁紀錄因不明原因回復後，主動通報東京威力，由東京威力將此事發經過記載於書面陳報偵查機關，盧亦於法院第二次準備程序時坦認犯行，具有裁判確定前自白事由，依刑法規定減刑，並考量她歷經此次偵審程序，當能知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑3年，條件是支付公庫100萬元及接受法治教育6場次。

台積電內鬼洩密案，被告判刑表。（記者王定傳翻攝）

台積電內鬼洩密案，被告犯行表。（記者王定傳翻攝）

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