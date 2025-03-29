與李嘉誠達成港口交易後》貝萊德折價34%拋售上海商辦 退出中國房市

全球最大資產管理公司貝萊德，正以34％的折價尋求出售在上海的最後主要資產，以退出中國低迷不振的房地產市場。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕全球最大資產管理公司貝萊德，正以三十四％的折價尋求出售在上海的最後主要資產，以退出中國低迷不振的房地產市場。香港《南華早報》報導，貝萊德開價九億人民幣出售上海普陀區樓高二十七層的中港匯大廈，該價格較二○一七年從滬港聯合控股公司購入時低了三十四％。

此前貝萊德因積欠七．八億人民幣的銀行團貸款，而使其在上海濱江區兩棟商辦大樓被強制沒收，目前相關建物以七億人民幣售予不良資產公司上海鼎一投資，該價格較二○一八年收購價低逾四十％。

請繼續往下閱讀...

中國低迷的房市持續衝擊投資人的回報，貝萊德並非唯一減持中國資產的投資人。二○二四年外國投資人連續第四年為中國房市淨賣家，僅購買五十九億美元的商辦、飯店、工業與零售資產，創二○一四年來最低。

貝萊德近期與香港首富李嘉誠的長江和記實業公司達成二三○億美元全球四十三座港口交易，包含兩座巴拿馬運河戰略港口，引發中國強烈不滿。北京二十七日透過轉載港媒《大公報》評論，第四度要求「長和中止交易，否則一旦收割，恐怕一世英名要毀於一旦」。

習近平接見外商高層 美商僅4家出席

另，在美國總統川普的關稅政策加劇中國經濟與對外貿易的不確定性之際，中國國家主席習近平昨與四十多位全球金融、製造與技術大廠高層會面，以提振投資人信心。他坦承，地緣政治因素已影響國際企業在中國的經商，承諾將提供透明、穩定與可預測的政策環境。

彭博報導，今年出席的外商高層為去年逾兩倍，當時主要外商為美企，今年美商僅四家。有別於去年，習也邀請媒體與會；隨著美國升高保護主義措施，此舉展現中國致力對外開放。

習近平說：「吹滅別人的燈，不會讓自己更光明，阻擋別人的路，最終只會把自己的路堵住。」呼籲外企，不盲從干擾全球產供鏈安全穩定的行為，擺脫零和博弈，促進合作共贏。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法