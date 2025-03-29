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卓揆：汽車關稅對台衝擊較小 盼業者圖強猛進

2025/03/29 05:30

美國總統川普宣布將針對進口汽車祭出25％關稅，行政院長卓榮泰昨表示，台灣沒有整部汽車外銷至美國，衝擊較小，但要持續注意是否影響垂直供應廠商，也希望國內汽車業者要自立自強。（記者田裕華攝）美國總統川普宣布將針對進口汽車祭出25％關稅，行政院長卓榮泰昨表示，台灣沒有整部汽車外銷至美國，衝擊較小，但要持續注意是否影響垂直供應廠商，也希望國內汽車業者要自立自強。（記者田裕華攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普宣布，將從四月二日起，對所有進口到美國的汽車徵收廿五％關稅。行政院長卓榮泰昨表示，台灣沒有整部汽車外銷至美國，因此衝擊較小，但要持續注意是否影響垂直供應廠商，也希望國內汽車業者要自立自強、圖強猛進。

卓榮泰在立法院受訪表示，行政院有經貿外交工作小組，以及針對台美雙方關稅所組成的台美經貿專案小組，在歷次會議都做出相當多研判、分析及因應，但一定要等到有具體政策出現時，政府才會與國內廠商就過去研判分析的資料內容，再做詳細調整。

他指出，台灣整部汽車外銷至美國的數量是沒有的，因此衝擊比較小，但是否影響到其他垂直供應廠商、配合業者，這要持續注意。

卓揆表示，國內汽車業者一定要能夠自立自強、圖強猛進，追得上世界上好的汽車製造水平，這樣不僅能在國內市場穩定，並能開拓其他的國際市場，朝更科技、更多元、且更親民的價錢來進行，國人會比較接受。

此外，台股三月至今下跌逾千點，政府是否出手護盤引發關注。卓榮泰表示，台股相當長時間站穩二萬點以上，且我國經濟體質健全穩定、投資人信心也相當堅強，尤其在國內高科技以及所有供應鏈上，面臨非常大的世界供應鏈重組過程，「我們已經取得有利地位」。他說，在多重因素下，國內股市長期以來還是呈現穩定趨勢，當然有其節奏性盤整、階段性起伏，投資者心裡都知道。

卓榮泰強調，因應全球關稅、貿易大變局，只要投資者能夠穩定、國內產業持續在國內外多元發展，以台灣的經濟體質、匯率穩定，相信未嘗不是一個重新站在高點的契機，「我們努力一起把台灣推向另一個高峰」。

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