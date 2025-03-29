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川普開徵汽車高關稅 加總理：將報復

2025/03/29 05:30

美國總統川普宣布4月3日起對進口汽車與零組件課徵25％關稅後，加拿大總理卡尼表示，此舉不啻是對加拿大的「直接攻擊」，將以報復性貿易措施對抗川普關稅。（法新社）美國總統川普宣布4月3日起對進口汽車與零組件課徵25％關稅後，加拿大總理卡尼表示，此舉不啻是對加拿大的「直接攻擊」，將以報復性貿易措施對抗川普關稅。（法新社）

卡尼：美加緊密合作時代告終

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普宣布四月三日起對進口汽車與零組件課徵二十五％關稅後，加拿大新任總理卡尼二十七日表示，此舉不啻是對加拿大的「直接攻擊」，加拿大與美國基於雙方經濟深入整合，以及安全與軍事緊密合作的舊有關係已經結束，加拿大將對川普的汽車關稅展開報復。

卡尼、川普近日將首度熱線

甫於三月十四日就任的卡尼表示，川普政府前一天接觸加國、安排通話，因此他與川普將在未來一、二天首度談話。他補充，川普必須尊重加國主權，「這個要求不多，但顯然對他很多」。

加拿大逾七十五％出口流向美國，而汽車是該國第二大出口產品，汽車業直接聘僱十二．五萬人，另外有五十萬人從事相關產業。

卡尼表示，川普的汽車關稅「不合理」，打破雙方現有的貿易協議，「顯然美國不再是可靠的夥伴，透過全面談判，我們可能恢復些許信任，但全然信任已不復返」。他強調：「我們必須大幅降低對美國的依賴，必須將貿易關係轉向其他地區。」

卡尼表示，加拿大將對川普的汽車關稅展開報復，「我們對這些最新關稅的回應是對抗、保護與建立；我們將以報復性貿易措施對抗美國的關稅，這些措施將對美國產生最大衝擊，而對加國的衝擊降至最小」。

《華爾街日報》報導，標普全球汽車數據顯示，二○二四年在美國出售的新車中，近半數是在美國境外組裝的，這些汽車大多來自墨西哥、日本、韓國、加拿大與德國，汽車是這些國家的經濟支柱，占出口比重極大，川普對汽車與零組件課徵高額關稅，已使這些國家進入「危機模式」，豐田、保時捷等知名品牌都將受衝擊。

美關稅衝擊 日經濟成長恐減0.2百分點

野村綜合研究所執行經濟學家木內登英舉例，美國的汽車關稅可能使日本的經濟增速放緩○．二個百分點，如果日本車企將產線轉移至美國，雖然銷售得以維持，「但對日本經濟不利」。

汽車工業對歐洲經濟也至關重要，占歐盟經濟產值的七％。凱投宏觀數據顯示，對德國而言，輸美汽車占德國經濟附加價值近五十％；上月德國汽車工業協會調查，約三分之一汽車供應商將直接受美國關稅衝擊。

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