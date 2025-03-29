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法說會速報》振樺電擴大美國製造 今年營收優於去年

2025/03/29 05:30

振樺電看好旗下全產品線今年營收表現優於去年。（振樺電提供）振樺電看好旗下全產品線今年營收表現優於去年。（振樺電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠振樺電（8114）看好旗下全產品線今年營收表現優於去年，且由於集團並無中國產能，受到關稅戰的影響較小，後續還會擴大美國製造能量，而宏碁（2353）間接取得10.8%振樺電特別股，看好宏碁的全球布局有利於集團日後強化供應鏈、擴張事業版圖，雙方會有緊密合作。

振樺電昨於法說會上表示，旗下半導體測試設備今年仍會有不錯的成長性，且下半年出貨優於上半年；此外，攜手全球電商龍頭鎖定的線上購物、線下退貨業務，今年將導入數家連鎖零售據點，包括第二季英國客戶正式採用，還有其他國家客戶正在測試驗證。

在KIOSK機台方面，由於美國政府持續強化本土製造策略，也將為2028年洛杉磯奧運規劃新硬體設施，有助於增添振樺電後續營運柴火。

至於傳統資料中心業務，振樺電認為，由於AI資料中心排擠客戶資本支出配比，整體出貨量能無法回到以往最佳情況，但今年的業績表現會比去年好。

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