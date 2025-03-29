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運價終止連10跌 美洲線大漲

2025/03/29 05:30

最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）為1356.88點，較上週上漲64.13點，週漲幅4.96%，終止連10跌。（長榮提供）最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）為1356.88點，較上週上漲64.13點，週漲幅4.96%，終止連10跌。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）為1356.88點，較上週上漲64.13點，週漲幅4.96%，終止連10跌。四大主要航線中，僅遠東到地中海航線走跌，其餘皆上揚，其中，遠東到美西、美東航線運價漲幅分別達16.29%、11.44%，每FEU（40呎櫃）運價分別站回2000美元、3000美元。

市場人士指出，美洲線在4月1日喊漲，目前各家的綜合費率附加費（GRI）多介於每TEU（20呎櫃）800~1000美元，帶動短期運價跌深反彈，歐洲線雖然4月上旬凍漲，但部分航商已醞釀4月15日之後漲價，預期SCFI短期可望獲得支撐。

最新一期SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU為1318美元，週漲幅0.91%；遠東到地中海運價每TEU為2076美元，週跌幅5.42%；遠東到美西每FEU達2177美元，較上週漲305美元，漲幅16.29%；遠東到美東每FEU為3194美元，較上週上漲328美元，漲幅11.44%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU為433美元，週跌幅2.91%。

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