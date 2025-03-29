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飆股幕後》驊宏資AI題材驅動 2月來最高漲1.44倍

2025/03/29 05:30

驊宏資昨股價翻黑，高低振幅超過13%。（取自官網）驊宏資昨股價翻黑，高低振幅超過13%。（取自官網）

記者歐宇祥／特稿

近期電子股浮浮沉沉，中小型資服股成為資金避風港，系統整合廠驊宏資（6148）、訊達（6140）、華經（2468）股價漲勢驚人，唯昨日訊達、華經重挫，驊宏資本來堅守紅盤之上，盤中卻翻黑下挫，高低振幅超過13%，終場收在46.75元，下跌2.45元或4.98%，成交量達2.2萬張。

驊宏資股價從2月初低點25.2元起漲，至本週高點61.5元、漲幅達1.44倍，但近期股價波動劇烈，一度連拉4根漲停，後又連續重挫3日，漲勢開始退燒，且昨日外資賣超1233張、由買轉賣，本週三大法人合計賣超216張，27日當沖逾5000張，熱度稍減，不過占比仍達49%，投資人應留意後續股價波動。

自結前2月每股賺0.11元

驊宏資近日公告1、2月自結獲利，元月稅後淨利100萬元、年減86%，每股稅後盈餘（EPS）0.02元，2月稅後淨利400萬元、相較去年由虧轉盈，EPS為0.09元，累計前2月EPS為0.11元。該公司昨日說明，主要是春節假期導致的同比增減；前2月累計營收為1.18億元、年增38%。

從業務面來看，驊宏資主要瞄準金融業客戶，並以硬體銷售與系統整合服務占營收比重較大宗，該公司昨日表示，對今年全年營運穩健看待，儘管產業都稱AI帶動資安、雲端需求，並將加速推進客戶換機潮，不過驊宏資看法相對審慎，看需求、市況與往年無明顯差異。

針對AI領域，驊宏資也開發AI、雲端與大數據平台應用，包含Gufonet企業搜尋引擎、Vaidio人工智慧影像分析軟體等產品，不過驊宏資昨指出，此產品線算是創新領域，尚無法預期成長性與客戶需求前景，不過會持續耕耘。

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