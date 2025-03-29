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飆股幕後》搶進軍工領域 晟田本月大漲47%

2025/03/29 05:30

晟田昨日股價攻上漲停53.3元，創下2014年10月以來收盤價最高。（取自Google地圖）晟田昨日股價攻上漲停53.3元，創下2014年10月以來收盤價最高。（取自Google地圖）

記者王憶紅／特稿

航太零組件廠商晟田（4541）昨日股價攻上漲停53.3元，創下2014年10月以來收盤價最高，累計本週漲幅達27.66%，本月以來漲幅更達47%。外資昨買超3356張，而本月以來外資僅買超1447張。本月至27日為止，晟田融資增加近6千張，是推升股價創高的推手。

2月每股賺0.43元 超過去年H1

晟田今年前2月營收2.43億元，年增49.5%，其中，2月營收1.46億元，獲利0.29億元，每股稅後盈餘0.43元，單月賺贏去年上半年的0.03元。

晟田產品主要是航太零組件、半導體設備零組件及軍工零組件。晟田發言人黃堃宇表示，在全球客運需求暢旺帶動、飛機製造商的交機趕不上訂單速度下，公司訂單無虞；而半導體業務隨著客戶高階製程的資本支出增加，預估未來3~5年出貨穩健；軍工業務目前占比雖然不高，但多是量少、高毛利產品，且看好未來出現累加方式的成長。

黃堃宇表示，第一季因工作天數少，營收是全年最低，而第二、三季逐季成長，第四季則可望與第三季持平。

晟田的引擎零組件出貨到終端客戶波音、空中巴士的占比為4︰6，但若包含起落架等零組件，波音比重達70%~80%。波音今年可望走出去年交機谷底，營運轉佳，加上空巴的交機狀況也持穩轉好，晟田航太業務訂單無虞。值得注意的是，晟田目前已跨入無人機領域，將發動機零組件出貨給客戶，而客戶也送到英國測試中。

晟田去年EPS為1.26元，轉虧為盈，其中第四季毛利率22.84%，季增6個百分點。黃堃宇指出，主要是折舊攤提認列費用減少，加上產品組合所致。晟田前年認列折舊攤提金額約2.4億元，去年2.1億元，今年預估1.8~1.9億元。

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