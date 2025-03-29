台股創半年新低 3月已跌1450點

川普強勢祭出關稅大戰，引爆台股破底危機。（中央社）

川普關稅大戰引爆破底危機 外資本月提款達4277億

〔記者卓怡君／台北報導〕美股籠罩在川普關稅風暴下續跌，費城半導體最為弱勢，拖累台股昨日重挫，台積電（2330）股價開盤摜破前低950元後出現買盤，跌幅收斂，表現優於大盤，但台積電獨木難撐，AI概念股無力回天，鴻海（2317）再創波段新低，廣達（2382）、聯發科（2454）臉綠，中小型股更是血流成河，OTC指數跌幅達2.31%，加權指數一度大跌逾400點，終場大跌348.87點，收在21602.89點，創去年9月11日以來逾半年新低，成交量增至3271億元。

川普強勢祭出關稅大戰，引爆台股破底危機，3月以來外資提款台股高達4277.6億元，投信則買超907.8億元，自營商賣超1353.9億元，台股跌掉1450點，昨日台股破底，引爆多殺多，統計到本週四，3月融資僅減少31億元、減幅不到1%，但指數到週四已跌逾4.7%，顯示融資有減肥空間；外資台指期淨空單昨增加283口，累積外資期貨淨空單逾3.66萬口。

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利空提前反應 清明節後看漲

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，川普針對非美國製造汽車開徵25%關稅，並揚言加拿大、墨西哥若反制，將再嚴厲報復，美股持續下跌，台股昨日僅軍工族群逆勢走強，因關稅戰與AI泡沫化疑慮，造成大型科技股回檔，4月2日後「對等關稅」方案出爐，在股市已先行反應關稅議題下跌後，台股在清明節後有機會反攻，投資人此前宜先觀望，趁著重挫再逢低酌量布局。

統一證券分析，由於對等關稅及清明長假在即，買盤持續觀望，關稅大戰造成全球金融市場動盪，台股短線上技術面轉弱，呈現弱勢震盪格局。

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