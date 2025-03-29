調局查獲11家中企 非法在台挖角 美列黑管制的中芯 假僑外資在台設分公司

新竹地檢署偵辦中國艾科微電子、金泰克半導體公司，非法在台挖角高科技人才，指揮調查局分別至台北、台中、新竹等地執行搜索。（調查局提供）

〔記者王定傳／台北報導〕調查局二○二○年起成立專案，查緝中企非法在台從事業務活動或挖角護國群山科技人才，迄今偵辦逾百案。今年三月在台北等六個地檢署指揮下，再查獲十一家中企非法挖角，新竹縣調查站更發現，中國晶圓代工龍頭中芯國際以假僑外資名義在台設立分公司，挖角我國十餘名工程師，檢調已約談其台灣負責人到案，依違反「兩岸人民關係條例」偵辦中。

疑竊取護國神山群營業秘密

分公司台灣負責人約談到案

中芯是中國最大晶片製造商，且股東背景雄厚，中國國務院國資委所轄中國信科集團等國企名列其中。中芯五年前被美國列入出口管制實體清單，技術與設備均遇阻礙。

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據了解，中芯先繞道第三地在薩摩亞成立公司，二○一○年以外資名義在新竹「台元科技園區」設立公司，由我國籍負責人利用人脈挖角工程師，除從事晶片設計等，還試圖販售晶片；檢調也不排除中芯利用挖角我國人才等，試圖竊取護國神山群營業秘密，以突破技術障礙，正積極偵辦中。

調查局十八至廿七日動員逾一八○人，在檢察官指揮下掃蕩中企違法行為，除中芯外，協助推進中國「東數西算」戰略的雲合智網公司，以及鈞茂電子、奧海科技、中穎電子、上海同星智能、富滿微電子、上海南芯半導體、深圳通銳微電子、金泰克半導體、艾科微電子共十家公司都以類似手法犯案。其中深圳通銳微在台私設據點，還利用騰訊系統將研發成果回傳中國。

調查局指出，歸納中企犯罪態樣，多透過「假台資或假外資、真中資來台設點」、「未經核准私設據點」等方式，掩飾身分以挖角我國人才。

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