晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

5國首當其衝 川普︰進口汽車徵25%關稅

2025/03/28 05:30

美25%汽車關稅誰最傷美25%汽車關稅誰最傷

加拿大擬祭反制措施 歐盟、日、韓、墨將協商盼豁免

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週三簽署行政命令，宣布將對所有進口汽車加徵二十五％關稅，預計四月二日生效、隔日起開徵，此舉恐進一步擴大貿易戰；全球汽車股重挫，加拿大醞釀祭出反制措施，歐盟、日本、南韓和墨西哥紛紛表示，將繼續與美國協商豁免關稅，日韓並將提出協助汽車業的措施。

新關稅永久性 不談豁免

川普在簽署行政命令後表示，新關稅措施將是「永久性的」，無意協商任何豁免，此舉將使更多製造業工作回流美國，並使美國汽車業大幅成長和促進就業；並說將在四月二日宣布對等關稅，「這天將是美國的解放日，我很期待」。

美國目前分別向進口轎車和輕型卡車徵收二．五％和二十五％關稅，若加徵二十五％關稅，二者關稅將來到二十七．五％和五十％。白宮官員預估，新關稅措施將為美國政府帶來一千億美元收入，並表示最晚將在五月三日前，向引擎、變速箱、電子元件等汽車零組件加徵二十五％關稅。

數據公司Global Data指出，去年美國市場銷售的汽車有近半來自海外，墨西哥占十六．二％、南韓占八．六％、日本八．二％、加拿大七．二％、德國二．七％，美國國內製造則占五十三．四％，因此這項新關稅對墨韓日加德商衝擊最大，福特汽車、通用汽車等美國車商也難逃一劫，因為他們有一些車款也在墨西哥組裝。

全球汽車股應聲重挫

受此影響，週四豐田、本田、日產、起亞、蔚來等亞洲車商全面大跌；福特、通用和斯特蘭蒂斯等美國車商盤前電子交易也重挫。產業組織指出，美國新車平均價格已逼近五萬美元，新關稅恐使每輛新車再貴四千到一．二萬美元，將全部轉嫁給消費者。

加拿大總理卡尼表示，美國的關稅是對加拿大工人和企業的直接打擊，川普背叛了其在首個總統任內重新談判簽署的「美墨加協定」，他將召開內閣部長會議討論因應選項，不排除對美國徵收報復性關稅；歐盟執委會主席馮德萊恩則說，對於美國的決定表示遺憾，在繼續尋求協商解決方法之際，也將捍衛歐盟的經濟利益。

川普則回應，若加拿大和歐盟合作「對美國造成經濟傷害」，將對兩地徵收比目前規劃還要高的關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財