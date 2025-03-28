5國首當其衝 川普︰進口汽車徵25%關稅

美25%汽車關稅誰最傷

加拿大擬祭反制措施 歐盟、日、韓、墨將協商盼豁免

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週三簽署行政命令，宣布將對所有進口汽車加徵二十五％關稅，預計四月二日生效、隔日起開徵，此舉恐進一步擴大貿易戰；全球汽車股重挫，加拿大醞釀祭出反制措施，歐盟、日本、南韓和墨西哥紛紛表示，將繼續與美國協商豁免關稅，日韓並將提出協助汽車業的措施。

新關稅永久性 不談豁免

川普在簽署行政命令後表示，新關稅措施將是「永久性的」，無意協商任何豁免，此舉將使更多製造業工作回流美國，並使美國汽車業大幅成長和促進就業；並說將在四月二日宣布對等關稅，「這天將是美國的解放日，我很期待」。

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美國目前分別向進口轎車和輕型卡車徵收二．五％和二十五％關稅，若加徵二十五％關稅，二者關稅將來到二十七．五％和五十％。白宮官員預估，新關稅措施將為美國政府帶來一千億美元收入，並表示最晚將在五月三日前，向引擎、變速箱、電子元件等汽車零組件加徵二十五％關稅。

數據公司Global Data指出，去年美國市場銷售的汽車有近半來自海外，墨西哥占十六．二％、南韓占八．六％、日本八．二％、加拿大七．二％、德國二．七％，美國國內製造則占五十三．四％，因此這項新關稅對墨韓日加德商衝擊最大，福特汽車、通用汽車等美國車商也難逃一劫，因為他們有一些車款也在墨西哥組裝。

全球汽車股應聲重挫

受此影響，週四豐田、本田、日產、起亞、蔚來等亞洲車商全面大跌；福特、通用和斯特蘭蒂斯等美國車商盤前電子交易也重挫。產業組織指出，美國新車平均價格已逼近五萬美元，新關稅恐使每輛新車再貴四千到一．二萬美元，將全部轉嫁給消費者。

加拿大總理卡尼表示，美國的關稅是對加拿大工人和企業的直接打擊，川普背叛了其在首個總統任內重新談判簽署的「美墨加協定」，他將召開內閣部長會議討論因應選項，不排除對美國徵收報復性關稅；歐盟執委會主席馮德萊恩則說，對於美國的決定表示遺憾，在繼續尋求協商解決方法之際，也將捍衛歐盟的經濟利益。

川普則回應，若加拿大和歐盟合作「對美國造成經濟傷害」，將對兩地徵收比目前規劃還要高的關稅。

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