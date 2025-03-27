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國泰世華銀行 啟動學童識詐計畫

2025/03/27 05:30

國泰世華攜手警政署、國教署，簽署學童識詐教育MOU；由左至右為警政署刑事局副局長邱紹洲、警政署署長張榮興、國泰世華銀行總經理李偉正、教育部國教署副署長戴淑芬、台北市教育局學務校安室主任黃國忠。（國泰世華銀行提供）國泰世華攜手警政署、國教署，簽署學童識詐教育MOU；由左至右為警政署刑事局副局長邱紹洲、警政署署長張榮興、國泰世華銀行總經理李偉正、教育部國教署副署長戴淑芬、台北市教育局學務校安室主任黃國忠。（國泰世華銀行提供）

《檢舉、報案、說出來》 攜手警政署、教育部同行

〔記者高嘉和／台北報導〕近年詐騙手法層出不窮，造成大眾財產損失、衝擊社會信任體系，對於孩子的成長之路更成為潛在威脅。為提高學童對詐騙行為的警覺性、建立正確識詐觀念，國泰世華銀行二十六日宣布攜手內政部警政署、教育部國民及學前教育署，共同啟動《檢舉、報案、說出來》學童識詐計畫，並簽署三方合作意向書（MOU）。

未來將持續響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領二．○」識詐宣導策略，扎根基層教育，針對全國的小學學童、家長及大眾強化防詐觀念，保障校園安全。

臨櫃阻詐金額 同業之冠

依警政署統計，截至去年十一月，國泰世華臨櫃攔阻金額已逾十七．八億元，蟬聯同業之冠，阻詐成效有目共睹。國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華秉持公平待客原則，長期致力發展橫跨科技、聯盟、關懷、知識，四大構面的「國泰盾」阻詐藍圖；其中在「知識盾」策略發展架構下，國泰世華對應不同年齡受眾、地區，逐步建構完整全媒體通路識詐宣導策略。

他舉例，如二○二三年率先啟動「#說出來阻止更多人受騙」宣導計畫、響應銀行公會「全國三六八鄉鎮走透透反詐宣導」等；今年更擴大聚焦學童識詐範疇，盼透過公私協力合作，推動識詐宣導教材進入全國逾二六○○所國小，未來也將攜手警政署完成全國一○○場以上校園識詐宣導。

警政署署長張榮興指出，警政署作為識詐工作主責機關，致力透過多元行動策略落實「分齡分眾精準投放」、「製作多樣化主題式宣導素材」、「跨界合作」等，全力擴大民眾觸及率，提升全民反詐知能；本次簽署MOU更是橫跨警政、金融、教育三方跨域合作的里程碑，期待藉此拋磚引玉，吸引各部會與民間企業的夥伴持續響應，讓宣導效益最大化。

國教署副署長戴淑芬表示，在數位化、網路化的時代，詐騙手法不斷翻新，教育部積極推動詐騙防制教育，更將反詐騙相關法治教育納入十二年國民基本教育課綱；特別感謝警政署與國泰世華銀行，共同透過政府部門、學校和企業界的三方合作，將能更有效地發揮聯合力量，擴大反詐騙教育層面，更為學生「識詐」教育寫下重要里程碑。

針對本次《檢舉、報案、說出來》學童識詐計畫，國泰世華攜手刑事局，共同為學齡階段的孩子量身打造反詐教材，內容結合「台灣吧 Taiwan Bar」當紅角色製作「遇詐#說出來！」系列影音，演繹常見詐騙情境與應對方式，提供全國國小教師作為補充教材使用，今年三月已於台北市光復國小辦理首站教育講座，獲得教師與學童熱烈迴響。

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