3階段納管融資租賃公司 最快8月底上路

金管會主委彭金隆昨赴立法院備詢表示，將透過《金融消費者保護法》三階段來納管融資租賃公司，最快八月底上路。（記者廖振輝攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會主委彭金隆昨赴立法院備詢表示，將透過《金融消費者保護法》三階段來納管融資租賃公司，最快八月底上路；第一階段對象為四家上市櫃公司、第二階段為國銀轉投資的十四家租賃公司、第三階段才擴及所有租賃公會會員。

彭金隆解釋，融資公司實務上是指應收帳款買賣、貸放行為的業者，而融資業務與借錢並非特許事業，類似的融資行為沒有受到嚴格管理，融資專法已請銀行公會研究中；因金融消費者保護法可不修法，而是調整授權子法，包含廣告、契約公平等，最快將於四月初預告，預計六月三十日生效，規劃二至三個月緩衝期，最快八月底、九月初上路施行。

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中租、裕融、和潤、日盛台駿列首波

彭金隆表示，第一波將針對四大上市櫃租賃公司的中租、裕融、和潤、日盛台駿及其所轄十二個子公司，施行並檢視緩衝後納管；第二階段鎖定金融機構轉投資的十四家融資租賃公司；第三階段才納管租賃公會會員。

但他強調，金管會不可能將八千多家租賃業者以專法納管，因融資公司是通稱，市場上的業務範圍不一致，會持續累積監理經驗，作為未來專法的依據。

另美國對等關稅上路倒數，彭金隆指出，金管會已責成交易所與櫃買中心，針對所有上市櫃公司進行了解，影響應都在可控範圍內；金管會也有監控上市櫃公司在主要會受關稅影響的國家中的營收占比與影響，目前還在可預期的範圍內。

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