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財經青紅燈》ECFA推薦的麗嬰房

2025/03/27 05:30

馬政府時期積極推動一中市場，簽署ECFA（兩岸經濟合作架構協議）且洽簽兩岸服務及貨物協議，麗嬰房就是服貿協議推薦的成功案例，鼓吹「許多台灣中小企業業者，赴大陸發展後，因為有廣大市場支持，逐漸發展成大型企業」，「開放陸資來台，將刺激本地消費市場，亦對我中小企業有利」；如今看來這些話術都是糖衣毒藥。

成立逾50年的麗嬰房，全盛時期有近2千家門市、中國就超過1千3百家，曾被吹捧為最具代表性的西進內需概念股，如今中國砍剩180多家，「金雞母」早變成「落湯雞」。

麗嬰房1993年赴中投資、成立上海麗嬰房，最風光時年認列西進獲利逾2億元；但2013年起豬羊變色，從前一年認列獲利6597萬元、逆轉成認列虧損9792萬元，自此拖累母公司，除了2017年因業外出售賣資產挹注外，麗嬰房是年年虧損，累計每股虧掉17.91元，僅過去3年每股就虧掉11.32元，到去年第4季底每股淨值僅4.28元。

而實收資本額近15億元的上海麗嬰房，到去年底帳面投資價值僅剩1.48億元；資本額近13億元的蘇州麗嬰房，帳面價值更虧到成負6.8億元；因淨值已低於股本的二分之一，且經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，麗嬰房遭證交所打入全額交割股。

反對馬前總統施政理念者，常諷刺他的「死亡之握」，這當然沒有嚴謹根據，畢竟馬習會快10年了，習近平不僅還活著、甚至成了威權帝王。但當年服貿協議推薦的麗嬰房、85度C等，如今皆不敵中企流血內卷，好險當初民意擋下服貿，否則受苦的絕對不只麗嬰房等，台灣百萬家中小企業、逾9百萬就業人口，也將因服貿開放內卷中企大舉入侵而遭重創。（高嘉和）

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