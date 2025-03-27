浪潮子公司「數字雲端」若違法 投審司︰可廢止投資許可

針對中國浪潮集團來台投資子公司「數字雲端」，被列入美國貿易黑名單，經濟部投審司等相關單位即刻啟動調查。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對中國浪潮集團來台投資子公司「數字雲端」，被列入美國貿易黑名單，經濟部投審司等相關單位即刻啟動調查，先確認經營業務是否在當初核可範圍內，若違反中資來台與兩岸人民關係條例等規定，最嚴重懲處可廢止投資及撤銷公司成立許可。

經濟部長郭智輝昨表示，就該個案而言，經濟部將深入調查哪些項目違反規定，並提醒廠商應留意出口商品的流向，以免在不知情的情況下，違反美國貿易規定。該事件是否危及台美國防安全或供應鏈合作關係？郭智輝僅回應，將深入了解狀況，如果違反貿易管制規定，一定會加以懲處。

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數字雲端在二○一九年曾遭同業檢舉，同年四月投審會（現為投審司）會同工業局（現產發署）人員至數字雲端公司進行實地查訪，發現疑從事非已開放大陸地區人民來台投資之正面表列營業項目，遂暫緩審定該公司增資案；後遭檢方查出該公司透過中間人請託國民黨前立委廖國棟協助，讓增資案得以通過，廖等人因此被北檢起訴。

近期進行實地調查 確認經營業務是否在核可範圍

投審司昨說明，當時接獲民眾檢舉該公司從事非核可項目，因此展開調查，並暫停審核該公司另一件申請案，後續則採取專案調查依法給予核可，投審司並無收取不當利益，審查時不知收賄情事。

至於數字雲端這次被列入美國貿易黑名單，投審司表示，目前先處理其業務項目，是否都在當初核准範疇內，另依據大陸地區人民來台投資許可辦法第八條，調查公司經營是否影響國家安全，或是對國內經濟發展或金融穩定有不利影響；中資來台若從事未經許可項目，可依兩岸人民關係條例第九十三之一處以十二萬元以上、兩千五百萬元以下罰鍰，並得限期命其停止、撤回投資或改正。

官員透露，不排除該公司在審核後，秘密變更業務或擴大經營範疇，近期將會同產業專業人士、產發署實地調查，釐清該公司業務內容是否符合當初核可範疇，不會只發函要求公司提供資料答覆。

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