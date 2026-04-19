熱門族群》大立光帶頭衝 光學鏡頭族群一擁而上

上週光學族群火熱。（資料照）

〔記者歐宇祥／專題報導﹚上週台股火熱，光學鏡頭族群受惠蘋果（Apple）利多消息頻傳，加上龍頭廠大立光（3008）的法說會行情，股價表現強勢。上週大立光股價向上，一度重回2800元關卡、一度週漲約2成，揚明光（3504）大漲近3成最強，先進光（3362）也漲17%、玉晶光（3406）則漲約10%，光學族群欣欣向榮。

近日蘋果有許多好消息，除每年的iPhone新機種外，下半年也將推出摺疊機，AI功能也持續強化，對蘋果的光學供應鏈來說是一大利多；儘管上半年是光學產業淡季，不過包含大立光、玉晶光、先進光的首季營收都創同期新高，表現不俗。

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大立光近年除手機之外，也積極切入共同封裝光學（CPO）領域，董事長林恩平於上週法說會時指出，其光纖陣列單元（FAU）產品即將送樣客戶，若成功還約需1到2年時間建置產能，估最快明後年量產，而第二季手機鏡頭動能則將逐月下滑。

玉晶光首季營收表現不俗，除3月的單月營收年月雙增外，首季營收則為61.4億元、年增15%，創歷年同期新高。玉晶光指出，首季因客戶需求暢旺，挹注營運表現優於去年，而第二季仍需觀察客戶進度，並持續開發新領域產品。

近日蘋果也發表全新MacBook系列產品，有利於筆電供應鏈廠商。筆電鏡頭大廠先進光首季營運表現也不俗，3月營收同樣年月雙增，而首季營收為11.1億元、年增9.7%，創同期新高。不過受記憶體缺貨影響，研調機構估今年全球筆電出貨量將轉弱，先進光日前則估筆電領域營收將持穩，著力開發新領域。

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