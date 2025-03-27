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小檔案》中國伺服器一哥 浪潮具國企血統

2025/03/27 05:30

浪潮集團（Inspur）前身是中國國企的山東計算機服務公司，具有國企血統。（圖：取自浪潮集團官網）浪潮集團（Inspur）前身是中國國企的山東計算機服務公司，具有國企血統。（圖：取自浪潮集團官網）

浪潮集團（Inspur）前身是中國國企的山東計算機服務公司，具有國企血統。根據其官網介紹，浪潮集團是中國領先的雲端運算、大數據服務商，擁有浪潮資訊、浪潮軟體、浪潮數位等3家上市公司，主要業務涉及運算裝備、軟體、雲端運算服務、新一代通訊、大數據及若干應用場景，已在全球120多個國家和地區，提供IT產品和服務。

1995年，浪潮小型機更名為浪潮伺服器，是當時英特爾在中國的唯一合作夥伴；2020年，川普在第一任期最後1年對華為「斷芯令」，浪潮因是中國最大伺服器品牌廠，一度也被英特爾斷供晶片，顯示浪潮在相關領域的指標地位。

浪潮台灣子公司登記名稱是「數字雲端」，核准設立日期是2015年1月，資本總額從最早的新台幣100萬元到2020年8月增資至1.02億元，上層控股公司是香港商滙眾物聯網香港有限公司。

國民黨前立委廖國棟去年被查出，曾涉嫌指示其辦公室主任協助「數字雲端」通過增資案而遭北檢起訴；根據起訴書內容，2018年9月間，匯眾向經濟部申請增資數字雲端1億230萬元，但數字雲端曾遭檢舉從事「非已開放中國地區人民來台投資」的正面表列營業項目，導致增資案被暫緩。（財經新聞群組）

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