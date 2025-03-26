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法說會速報》萬海+鈊象+大眾控

2025/03/26 05:30

萬海昨舉辦法說會，估今年美國線長約運價漲2~3成。（萬海提供）萬海昨舉辦法說會，估今年美國線長約運價漲2~3成。（萬海提供）

萬海：估今年美國線長約運價漲2~3成

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃航商萬海航運（2615）昨舉辦法說會，總經理謝福隆指出，以哈停戰協議破裂，紅海危機持續，不排除今年底前紅海危機仍無法解除，而因船舶大型化及氣候因素，多國港口多有塞港、罷工問題，影響船舶調度，進而消化過剩運力，整體而言，對今年市況審慎樂觀。不過，客戶對美國線長約運價可接受的漲幅只介於20%~30%。

針對美國擬對中國建造船舶課徵港口費一事，謝福隆表示，萬海的美西、美東航線沒有配置中國建造的船舶，自有船隊121艘中，中國建造的船舶占運力比重僅10.49%，且多為2000TEU（20呎櫃）以下、亞洲線為主，不會航行美國線。

鈊象：目前不考慮變更股票面額

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股王鈊象（3293）昨舉行法說會，董事長李柯柱表示，去年網路遊戲授權年成長高達69%，預計今年主要成長動能還是授權業務為主，目前已取得庫拉索、馬爾他、瑞典等證照，加拿大、英國市場證照期待年底可取得；至於市場傳出鈊象股票要分割、變更面額，他明確表示「目前不考慮」。

法人關切鈊象是否能維持過往高度成長，李柯柱坦承，月營收基期已很高，每個月都在17~18億元，要持續維持大幅成長並不容易，會盡量開發更多市場，期待營收能持續上揚。

大眾控切入輝達供應鏈 吃光通訊模組訂單

〔記者方韋傑／台北報導〕大眾控（3701）受惠於切入輝達GB系列AI伺服器供應鏈，掌握下游需求強勁的光通訊模組傳輸訂單，同時為因應美中貿易戰，透過旗下馬來西亞新山廠全力聚焦800G、1.6T、3.2T規格新品。

大眾控目前已通吃全球前2大光模組美中客戶，管理階層預估此區塊營收2年後成長一倍、4年後再度翻倍；去年大眾控合併營收132億元，今年約略相當。

有鑑於現階段的產能未能完全滿足下游需求，大眾控斥資5000萬美元揮軍馬來西亞新山設廠，一期廠區今年7月中旬導入量產，二期廠區明年12月導入量產。

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