財經青紅燈》房東是先知？

囤房族今年才會收到2.0上路的稅單。圖為示意圖。（資料照）

日前有房仲業者發布議題指稱，公益出租人6年暴增好幾倍是受到「囤房稅2.0」激勵，但該房仲發布數據最新的統計時間點是2023年，但「囤房稅2.0」是在2024年1月3日總統公布相關修正條文，並在該年度7月1日上路，今年5月正式開徵，也就是說囤房族今年才會收到2.0上路的稅單，但該房仲業者卻敲鑼打鼓宣傳公益出租人背後推手竟是還未發出稅單的囤房稅2.0，難道房東是先知？

所謂公益出租人，是指將房屋租給符合租金補貼申請資格的租屋族，可享有房屋稅、地價稅等適用自住稅率，另外每月還有1.5萬元房租免稅額，多出來房租稅收還可扣除43%必要支出費用，其他的57%才會被納入個人綜合所得稅。

請繼續往下閱讀...

而300億中央擴大租金補貼是2022年上路，也讓全國租屋補貼核准戶數從原本10幾萬戶，直接拉高至20幾萬戶，甚至近2年還突破50萬戶，今年更增加至75萬戶，租屋補貼核准戶數放大，也直接拉高公益出租人的戶數。

進一步觀察內政部發布的300億中央擴大租金補貼戶數統計，以台中市核定戶數增幅最大，2023年第四季核定戶數約4.11萬戶，2024年第四季成長至11.66萬戶，新北市則從5.15萬戶增長至8.85萬戶。

至於公益出租人減徵房屋稅的戶數變化，2022年新北市減徵2.65萬戶，比台中市的2.56萬戶還要多，也是各縣市之最，2023年新北市減徵戶數約3.44萬戶，比台中市4.26萬戶要少，也是台中市減徵戶數首度超越新北市，直接因素應與台中市租金補貼核准戶數逐年攀高有關。

不過，即便公益出租人擁有各項稅賦減免利多，多數房東在意的還是日後買賣的房地合一稅賦與稅率，畢竟有出租事實，就無法適用連續設籍且住滿6年的自住免稅額400萬元以及優惠稅率10%，對房東來說，這個售屋所得稅賦才是大錢。（記者徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法