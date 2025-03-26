47元買冰拿鐵 幸運兒中發票千萬特別獎

財政部今天公布最新一期2025年1~2月統一發票中獎號碼，統一超商共有2位消費者獲得千萬元特別獎。（統一超商提供）

〔記者鄭琪芳、楊雅民／台北報導〕快來對獎！今年一─二月期統一發票開獎，一○○○萬元特別獎中獎號碼為「九五九八○六八五」。財政部賦稅署表示，一─二月期統一發票領獎期限為今年四月六日至七月七日止。統一超商和全家便利商店都各有兩位幸運兒獲千萬大獎。

全家便利商店本期中獎發票，共開出2組特別獎，幸運兒最低只花47元購買Let’s Caf?大杯冰拿鐵即中獎。（全家提供）

財政部表示，本期統一發票開出特別獎一組、特獎一組，頭獎至六獎各三組；雲端發票專屬獎一○○萬元獎三十組、二○○○元獎一萬六○○○組、八○○元獎十萬組及五○○元獎二四五萬組，即雲端發票專屬獎共開出二五六萬六○三○組，雲端發票專屬獎中獎號碼可在稅務入口網查詢。

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統一超商、全家 各有兩人中千萬大獎

統一超商有兩位消費者獲得千萬元特別獎，一人在台北市中正區的7-ELEVEN欣漢華門市花一三九元購買鮮食、統一調味乳、ibon列印，一人在台北市中正區的7-ELEVEN晉江門市花八八元購買御飯糰、現蒸地瓜、飲品。

全家便利商店也開出兩組千萬獎項，其中一位幸運兒只花四十七元購買大杯冰拿鐵即中獎。全聯福利中心有一位幸運兒，在台南學甲華宗門市只花四十九元購買布丁，即中千萬大獎。

財政部表示，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，店家會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可至超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

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