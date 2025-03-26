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保險資金入公建 範圍將擴大

2025/03/26 05:30

金管會將修訂「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」。（資料照）金管會將修訂「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」。（資料照）

醫療設施、文教影視、都更、大眾捷運 皆可參與

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會主委彭金隆今日將赴立法院財委會業務報告，根據書面報告內容，今年有六大工作重點，其中促進金融市場發展及推動亞洲資產管理中心將是施政亮點；為了加速推動亞資中心，金管會也預告修法，比照促參法重大公共建設定義，放寬保險業可投資公共建設範圍，且擴大保險資金可投資國內私募股權基金（PE）。

金管會將修訂「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，將保險資金專案運用辦法的公共投資項目，與財政部「促進民間參與公共建設法」的公建範圍一致。

新增範圍涵蓋二大類，一是依促參法辦理的公共建設案，設施項目包括衛生福利及醫療設施、社會及勞工福利設施、文教及影視音設施、綠能設施、商業設施、農業及資源循環再利用設施、數位建設等；另一類是主辦機關依其他法令，例如獎勵民間參與交通建設條例、商港法、都市更新條例、大眾捷運法等，所規劃的公共投資案。

新增可投資的私募股權基金類型

金管會也將修法擴大保險業可投資的私募股權基金類型，除了現行可以投資的五加二新創重點產業、六大核心戰略產業及公共建設，新增ESG永續標的以及社會福利事業，希望鼓勵保險業可透過國內私募股權基金，間接投資公共建設及策略性產業。

金管會預告虛擬資產服務法草案

另金管會昨預告《虛擬資產服務法》草案，為我國虛擬資產產業首度設立專法管理機制，該草案針對服務商設立許可、資本門檻、穩定幣發行、客戶資產保護及違法處罰等訂出詳細規範；草案總說明與逐條說明已公布於官方網站，自公告次日起六十日內開放社會大眾提出建議，預計今年六月底前，依行政程序將草案送交行政院審查。

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