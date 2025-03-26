《晶片戰爭》作者米勒︰川普2.0 掀美中新晶片戰爭

美國塔夫茨大學國際歷史副教授米勒（Chris Miller，右二）出版《晶片戰爭》一書，昨接受科技、民主與社會研究中心邀請參加論壇，探討美國總統川普新政下，台美半導體合作的新方向。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕《晶片戰爭》一書作者、美國塔夫茨大學國際歷史副教授克里斯．米勒（Chris Miller）應邀來台演講，他昨晚暢談美國總統川普的二．○版關稅措施可能對台灣的衝擊，指出川普重點是創造就業機會，台美存在深厚而複雜的安全關係，不認為會發生巨大變化。

米勒是應科技、民主與社會研究中心邀請來台出席論壇。對於川普二．○的影響，他指出，川普第二任更關注於其想要的目的，不惜股市下跌，也要將晶片關稅做為政策工具，以創造就業機會並獲得利益，目前晶片供應鏈的確發生變化。

請繼續往下閱讀...

他指出，過去世界各國過度依賴中國零件和其相關供應鏈，受美中新晶片戰爭影響，已見西方公司拒絕中國零件；隨時間推移，將對定價產生重大影響。

而中國雖不斷加碼成熟製程，但利潤率非常低，中方是否願意持續長期投資、維持昂貴但經濟效益低下的行業，會是重大挑戰。此外，中國試圖推動半導體自給自足，雖非不可能，但受到先進製程設備的控管，需要比其他國家更長的時間。

米勒表示，關稅手段、出口管制與安全防禦是川普第二任期的重要議題。過去兩個月川普政府已經對多國提高關稅，嚴加管控技術出口，並推動歐盟投入更多預算到防禦項目。可以預見這些成功會促使川普對日本、澳洲、乃至台灣都展現強硬的態度。米勒期望國際社會與台灣政府、台灣政府與企業盡快展開對話，因應國際科技地緣政治的變動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法